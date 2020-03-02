Способы есть. Военные эксперты рассказали, как РФ отразит ядерный удар

Сотрудники Федерального агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях в командном пункте в Гонолулу, Гавайи. 1 декабря 2017.

МОСКВА, 1 марта/ Радио Sputnik. Перехватить ракеты в воздухе позволит российская система противоракетной обороны, пояснили "URA.ru" военные эксперты, комментируя данные СМИ об отработке в США "ядерной атаки" на Россию.

По данным издания, в конце февраля СМИ сообщили, что американские военные провели учения, в рамках которых симулировали ядерный удар по России. В частности, сценарий маневров моделировал внештатную ситуацию во время войны Европы с Россией.

"Существует система предупреждения о ракетном нападении, которая связана с системой противоракетной обороны Москвы", – рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По словам военного эксперта, Россия может не только перехватить ракеты США, но и нанести ответный удар. Так, возможность перехвата была продемонстрирована еще в марте 1961 года.

Как сообщил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, в случае ядерного удара пострадают обе стороны конфликта.

"У нас есть стратегические ядерные силы, которые обеспечат взаимное гарантированное уничтожение", – подчеркнул военный эксперт.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ученый подсказал США способ "ядерного суицида".