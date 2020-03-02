Крылья Победы: лёгкий скоростной истребитель Як-3

25 февраля 1943 года завершилось строительство опытного образца будущего одномоторного боевого самолета Як-3 — Як-1М. Этот летательный аппарат стал одним из самых легких истребителей Второй мировой войны.

Проект Як-3 был нацелен на развитие уже оправдавшего себя на фронтах Великой Отечественной войны Як-1, но с увеличением живучести, скорости, скороподъемности и маневренности. Повысить летные данные боевого самолета можно было только путем улучшения аэродинамических свойств компоновки и максимального уменьшения полетного веса. Эти направления стали основными в разработке опытного Як-1М.

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Отрывок из книги А.С. Яковлева "Цель жизни" (с сокращениями)

"Перед конструкторами всего мира стоит извечная трудноразрешимая задача - соединить в боевом самолете четыре качества: скорость, высоту, дальность, вооружение, а для истребителей еще и дополнительное - маневренность. Мощное оружие - это, прежде всего, увеличение веса. Для сохранения маневренности при утяжелении самолета необходимо увеличение площади крыла, что влечет уменьшение скорости. Для увеличения скорости требуется более мощный, а следовательно, и более тяжелый двигатель. А дальность требует большего запаса топлива. Как видно, все улучшения в конце концов приводят к увеличению веса самолета.

В связи с этим конструкторы стремятся найти какое-то компромиссное решение. Поскольку не удается создать универсальный истребитель, приходится идти на развитие одних качеств в ущерб другим. Мы же поставили задачу любой ценой добиться не компромиссного решения, а дать машину, которая воплощала бы в возможно максимальной степени все основные, характеризующие хороший истребитель качества. В нашем серийном ЯК-1 были заложены резервы, позволявшие рассчитывать на успех.

Мысль о создании такой "идеальной" машины возникла еще в начале декабря 1942 года. Она заняла меня настолько, что несколько дней я не мог ни о чем другом думать.

Я собрал конструкторов и изложил основные положения возникшей идеи. В результате напряженной работы всего коллектива и совместного обсуждения трудных вопросов решение стало вырисовываться.

Мы разработали новую машину по принципу максимальной весовой отдачи при минимальных геометрических размерах. В основу был взят ЯК-1.

Площадь крыла нового самолета уменьшили до 14,5 метра вместо 17,5 у ЯК-1. Тяжелые деревянные лонжероны крыла заменили легкими дюралевыми, остальной каркас крыла и его обшивку оставили деревянными. Коренным образом улучшили аэродинамику. Выступающие из обводов самолета и увеличивающие его вредное сопротивление водяной и масляной радиаторы, фонарь кабины летчика были облагорожены. Маслорадиатор разместили в крыле, водяной радиатор предельно утопили в фюзеляж, костыльное колесо также в полете убрали в фюзеляж.

Провели тщательную ревизию веса самолета - все детали подвергли скрупулезному пересмотру с точки зрения уменьшения веса - разумеется, не в ущерб прочности.

В результате напряженной работы всего коллектива во главе с ведущим конструктором К. В. Синельщиковым наш новый истребитель при том же двигателе ВК-105ПФ имел большую скорость, более мощное вооружение и меньший вес, чем ЯК-1.

Благодаря тому что вес самолета существенно уменьшился, аэродинамика улучшилась, а мощность двигателя осталась той же, резко улучшилась и маневренность самолета. Это наряду с увеличением скорости давало новому ЯКу большие преимущества перед "Фокке-Вульф-190" и "Мессершмиттами" любых модификаций.

И теперь наш ЯК-3 был действительно самым легким из всех воюющих истребителей.

В конце апреля 1943 года я доложил в Государственном комитете обороны о том, что создан и испытан новый истребитель - ЯК-3, являющийся развитием самолета ЯК-1. Снижен вес машины на 300 килограммов против серийного ЯК-1, нам удалось при прежнем двигателе увеличить скорость на 70 километров в час, резко улучшить маневренность и усилить вооружение. Я подчеркнул, что истребитель ЯК-3 построен нашим ОКБ в инициативном порядке. Сталин удивился:

- Не может быть! Как же вам это удалось?

- Мы провели облегчение конструкции самолета ЯК-1, кроме того уменьшили ему крыло, что в свою очередь дало большое облегчение, и в результате полетный вес ЯК-3 стал 2650 килограммов вместо 2950 килограммов у ЯК-1.

- А сколько весят "Мессершмитт" и "Фокке-Вульф"?

- Теперешние "Мессершмитты" весят более 3 тысяч килограммов, а "Фокке-Вульф" - около 4 тысяч килограммов.

- Значит, у ЯК-3 маневренность лучше, чем у немецких истребителей?

- Гораздо лучше.

Подумав немного, Сталин задал еще вопрос:

- А почему скорость увеличилась, - с мотором что-нибудь сделали?

Я ответил, что с мотором ничего не делали, мотор серийный, и рассказал, как мы улучшили аэродинамику самолета. Максимальная скорость ЯК-3 - 660 километров в час.

- А как технология?

- Технология в основном такая же, как при производстве ЯК-1.

- Ну, это хорошо. Проводите скорее государственные испытания и доложите, что получится. Желаю успеха.

Внедрение в серию ЯК-3 не вызвало затруднений. Освоение его шло параллельно с серийным выпуском ЯК-1 и не привело к снижению программы завода.

Скоро на фронт в больших количествах вместо ЯК-1 стали поступать ЯК-3.

В октябре 1943 года были получены хорошие результаты при испытании истребителя ЯК-3 с новым мотором Климова ВК-107. Этот самолет, являвшийся дальнейшей модификацией ЯКа, показал исключительную по тому времени скорость - свыше 700 километров в час".

Яковлев Як-3.

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Весомый вклад в создание истребителя внесли ученые ЦАГИ. В институте проводились работы, направленные на повышение скорости полета Як-3. Увеличение этого показателя дали герметизация щелей и индивидуальные реактивные выхлопные патрубки на каждый цилиндр. Кроме того, специалисты занимались охлаждением двигателей и улучшением аэродинамики винтов. В конечном итоге максимальную скорость летательного аппарата на высоте удалось повысить до 725 км/ч. Таким быстрым в то время не был ни один самолет в мире!

После всесторонних испытаний Як-1М под маркой Як-3 приняли к серийному производству. Впервые эти самолеты поступили на фронт в 1944 году. Легкие, скоростные и маневренные истребители достойно показали себя в противостоянии с немецкими Ме-109 и FW-190. На Як-3 сражались многие советские летчики-асы, а также пилоты французского истребительного авиационного полка «Нормандия — Неман».

Як-3 оставил яркий след в истории мирового самолетостроения. Этот истребитель стал своеобразным предвестником Победы — ведь именно с его появлением итог войны был предрешен.