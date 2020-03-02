Сближение Белоруссии и Саудовской Аравии в военной сфере

Как сообщает издание "Intelligence online" в материале "Riyad trouve le chemin de Minsk", визит в Белоруссию министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фарханомм аль-Сауда формализовал сближение двух стран в области военного сотрудничества. С ним также приьыла небольшая группа высокопоставленных специалистов в различных областях, включая представителей фонда Shamal Investment. Эр-Рияд все больше и больше рассчитывает на закупки белорусских вооружений.

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей на переговорах с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом, Германия, 16.02.2020 (с) МИД Белоруссии

Прощупывание почвы в Минске саудовцами ведется уже давно, после того, как их союзник ОАЭ начал использовать этот канал для оснащения военной техникой, в первую очередь, средствами РЭБ.

Белорусские вооружение не подпадают под американские ограничения в рамках ITAR, но контролируются Москвой, которая на данный момент благосклонно смотрит на саудовско-белорусское сближение.