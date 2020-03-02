Войти
Газета.ru

«Мы решаем»: Путин выслушал семьи павших десантников

896
0
+1

Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников

Владимир Путин возложил цветы к памятнику псковским десантникам, погибшим в бою в Аргунском ущелье. Сейчас в Пскове проходят памятные мероприятия, посвященные подвигу российских военных в бою с террористами, состоявшегося 20 лет назад. Президент России пообщался с родственниками погибших.

Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье. Российский лидер прибыл в Псков к 20-летней годовщине трагических событий, передает ТАСС.

Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам. Он также посетил часовню Георгия Победоносца, расположенную на территории 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ, в состав которой входила шестая рота, и присутствовал на поминальной службе по погибшим в Чечне воинам.

Кроме того, Путин встретился с родственниками погибших 20 лет назад в Аргунском бою. На встрече главе государства вручили памятную медаль, сделанную Фондом памяти шестой роты.

Президент рассказал о помощи семьям погибших военнослужащих. По его словам, есть ряд вопросов, требующих решения - в основном, по поводу уровня наград и последующими действиями.

«Есть определенные, чисто технические сложности, мы постараемся все их решить. Я вчера-сегодня этим занимался, нет пока предложений со стороны правительства, но мы найдем эти решения», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что в разных регионах доплаты семьям погибших начисляются по-разному, и этот вопрос тоже будет решен. «С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет - мы решаем», - заявил российский лидер.

«Огромное спасибо», - сказала Путину женщина, бывшая на встрече. В ответ президент поблагодарил собравшихся людей «за ваших ребят». В ответ на предложение другой женщины наградить президента «за заботу о них и всей стране», Путин сказал, что его награда - доверие россиян, и этого «более, чем достаточно».

Наконец, Путин осмотрел макет панорамы боя псковских десантников с боевиками. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что при реализации проекта нужно сделать лица десантников более узнаваемыми - для родных. Авторы проекта рассказали, что планируется сделать диораму интерактивной - чтобы у посетителей была возможность брать в руки «гильзы и землю».

Бой у высоты 776 произошел 29 февраля 2000 года возле аула Улус-Керт Шатойского района Чечни. Столкновение началось спустя всего лишь несколько часов после того, как министр обороны Игорь Сергеев заявил, что война в Чечне закончена. Десантники 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в составе 90 человек на протяжении более чем суток отражали атаку превосходящих сил чеченских боевиков из банды Басаева.

Со стороны чеченцев в бою приняли участие до 2,5 тыс. боевиков и арабских наемников, пытавшихся прорваться на высоту. После упорного сопротивления и обороны позиций в живых остались лишь шесть десантников из всей 6-й роты. Четверо из выживших получили ранения различной степени тяжести.

Указом президента России 21 десантнику 6-й роты было присвоено звание Героя России посмертно, 68 солдат и офицеров роты награждены орденами Мужества (63 из них получили ордена посмертно). Единственный выживший, кто получил звание Героя России, - старший сержант Александр Супонинский.

Потери боевиков, по данным федеральных сил, составили от 400 до 500 человек.

Участников боя со стороны боевиков ловят и сажают в тюрьмы до сих пор. «В ходе расследования 11 декабря [2018 года] во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в [вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих] был задержан член банды Басаева - Шамиль Казбулатов», - заявила представитель СКР Светлана Петренко.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Казбулатову предъявлены обвинения по статьям 209-й («Бандитизм»), 279-й («Вооруженный мятеж») и 317-й («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Следствие ходатайствовало об аресте Казбулатова в связи с особой тяжестью совершенных им преступлений. Его роль в бою у высоты 776 в Чечне и конкретные совершенные боевиком действия устанавливаются.

В апреле 2019 года Казбулатов был признан виновным. Шатойский районный суд Чечни приговорил боевика к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 46-летний боевик уже отбывал срок в колонии по другому обвинению - за Дагестанский рейд в составе банды Шамиля Басаева. Террорист провел в колонии 12 лет и вышел на свободу в 2013 году.


Ермолай Алексеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
30.07.2019
В России широко и торжественно отметили День военно-морского флота
25.12.2017
Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
22.06.2017
Боевая группа НАТО укомплектована (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)
06.04.2016
За Калифорнию отвечает Сидоров
18.09.2014
Одна из самых скрытных подводных лодок вошла в Черноморский флот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 21:07
  • 25
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках