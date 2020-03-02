Анкара подтвердила уничтожение двух Су-24 сирийских ВВС

Стамбул. 1 марта. ИНТЕРФАКС - В турецкой армии в воскресенье подтвердили информацию об уничтожении двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Сирии в небе над сирийской провинцией Идлиб.

"Уничтожены три системы ПВО, в том числе и та, которая сбила наш беспилотник. Сбиты два сирийских Су-24", - говорится в сообщении, распространенном армией Турции.

Ранее в воскресенье сирийское агентство САНА проинформировало о том, что турецкие военные сбили над сирийской провинцией Идлиб два самолета ВВС Сирии.

По его данным, пилоты не пострадали. Они успешно катапультировались.

Также сообщалось, что сирийская армия закрыла воздушное пространство над северо-западом Сирии, в частности, над провинцией Идлиб.