Войти
Известия.ru

Минобороны Турции заявило о нежелании противостояния с РФ в Идлибе

389
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Турция не хочет не хочет противостояния с Россией в сирийском Идлибе, но будет жестко отвечать на атаки на свои войска в провинции. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил глава турецкого МИДа Хулуси Акар.

«Мы не нацелены на противостояние с Россией. Наша единственная цель заключается в том, чтобы остановить расправы, чинимые сирийским режимом, радикализацию и миграцию», — цитирует его агентство Anadolu.

Также, по словам Акара, на основании права на самооборону Турция будет наносить удары в ответ на любые атаки на свои войска в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее в этот день сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом. Отмечается, что это связано с действиями турецкой армии в провинции, которые демонстрируют отказ Анкары от всех предыдущих соглашений, включая те, что были достигнуты в Сочи. Также подчеркивалось, что любая цель в воздухе будет считаться вражеской и сбиваться.

29 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
12.02.2020
«Операция продолжается": турки бьют по армии Сирии
03.02.2020
Балансирование на краю катастрофы
14.10.2019
Убили 399 курдов: Турция наносит удары по Сирии
19.03.2019
Российский эксперт: транспортировка грузов в Армению через Абхазию и Южную Осетию не является приоритетной задачей (Interpressnews, Грузия)
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 21:07
  • 25
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках