МиГ-35 вблизи

Разработка многофункционального истребителя МиГ-35 ведётся в России с 2000-х годов. В 2007 году «МиГ» уже собирал первые образцы МиГ-35 на базе истребителя МиГ-29М2. В 2011 году эти самолёты неудачно участвовали в тендере на поставку ВВС Индии 126 истребителей.

Новые МиГ-35 созданы на базе корабельных истребителей МиГ-29К и существенно превосходят предшественников по многим показателям. По неофициальным данным, новый самолёт может развивать скорость 1450 км/ч у земли и 2560 км/ч на больших высотах. Практический потолок истребителя составляет 17,5 км, дальность полёта без дозаправки — 3100 км.

Телеканал «Звезда» показал эксклюзивные кадры нового российского истребителя. В этом фрагменте передачи «Военная приёмка» МиГ-35 впервые был снят вблизи вовремя полёта.

Истребитель МиГ-35