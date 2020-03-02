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WarSpot

МиГ-35 вблизи

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Источник изображения: warspot.ru

Разработка многофункционального истребителя МиГ-35 ведётся в России с 2000-х годов. В 2007 году «МиГ» уже собирал первые образцы МиГ-35 на базе истребителя МиГ-29М2. В 2011 году эти самолёты неудачно участвовали в тендере на поставку ВВС Индии 126 истребителей.

Новые МиГ-35 созданы на базе корабельных истребителей МиГ-29К и существенно превосходят предшественников по многим показателям. По неофициальным данным, новый самолёт может развивать скорость 1450 км/ч у земли и 2560 км/ч на больших высотах. Практический потолок истребителя составляет 17,5 км, дальность полёта без дозаправки — 3100 км.

Телеканал «Звезда» показал эксклюзивные кадры нового российского истребителя. В этом фрагменте передачи «Военная приёмка» МиГ-35 впервые был снят вблизи вовремя полёта.

Истребитель МиГ-35

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-29М2
МиГ-35
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1 комментарий
№1
02.03.2020 10:41
Товарищи,вы чего,это кадры передачи от 2018 года.

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