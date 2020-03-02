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Известия.ru

Турецкий беспилотник сбили в небе над Идлибом

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Турецкий беспилотный летательный аппарат был сбит в небе над Идлибом. Предположительно речь идет об изделии семейства Anka, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, в момент удара БПЛА работал по позициям сирийских правительственных войск.

«За последние сутки сирийские ВВС потерь не имели. Но повреждения получил один Су-22», — сообщил источник.

При этом ТАСС со ссылкой на местные информационные агенства сообщает о том, что был сбит самолет, принадлежащий сирийской армии. Других подробностей не сообщается.

Ранее, 29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Су-22
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
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