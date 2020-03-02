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Военное обозрение

В Китае заявили о начале серийного производства авиадвигателей WS-10 Taihang «на замену российским АЛ-31Ф»

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Источник изображения: topwar.ru

На китайском телевидении вышел репортаж об авиационном двигателестроении, где прозвучало заявление о налаженном в КНР производстве новейших двигателей.

По последним сведениям, речь идёт о двигателе, который в китайском варианте носит название Taihang-10 (он же WS-10). Это турбореактивный двигатель с управляемым вектором тяги, в котором реализована технология снижения видимости инфракрасного излучения. Такие двигатели уже проходили опытную эксплуатацию на истребителях J-10, J-15 и J-16.

Теперь, если верить сообщениям китайских репортёров, налажено серийное производство двигателей WS-10, последняя модификация которых будет использоваться и на истребителях пятого поколения J-20.

Из сообщения в китайском источнике:

Теперь эти двигатели позволят заменить российские АЛ-31Ф. С помощью специальной технологии сопло двигателя Taihang-10 делает менее заметным истребитель по сравнению с тем, который оснащался российскими силовыми установками.

В материале утверждается, что поверхность сопла покрывается специальным составом на основе серебра.

При этом пока нет точных данных о тяге последней (на текущий момент) версии двигателя WS-10. Ранее сообщалось, что версия WS-10 имеет тягу до 140 кН.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
J-10
J-15
J-20
WS-10
АЛ-31Ф
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3 комментария
№1
02.03.2020 16:26
Молодцы китайсы! Сразу видно не зря покупили партию Су-35.
0
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№2
02.03.2020 17:55
Ранее двигатели WS-10 имели надёжность в 10 раз меньше, чем российские. Неужели подтянули до приемлемого уровня?
0
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№3
02.03.2020 18:09
chainik
Цитата, chainik сообщ. №1
Молодцы китайсы! Сразу видно не зря покупили партию Су-35.
В Су-35 же АЛ-41 стоит и вроде как планируется на истребители Су-30СМ с двигателями АЛ-41Ф-1С
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