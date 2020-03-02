В Китае заявили о начале серийного производства авиадвигателей WS-10 Taihang «на замену российским АЛ-31Ф»

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На китайском телевидении вышел репортаж об авиационном двигателестроении, где прозвучало заявление о налаженном в КНР производстве новейших двигателей.

По последним сведениям, речь идёт о двигателе, который в китайском варианте носит название Taihang-10 (он же WS-10). Это турбореактивный двигатель с управляемым вектором тяги, в котором реализована технология снижения видимости инфракрасного излучения. Такие двигатели уже проходили опытную эксплуатацию на истребителях J-10, J-15 и J-16.

Теперь, если верить сообщениям китайских репортёров, налажено серийное производство двигателей WS-10, последняя модификация которых будет использоваться и на истребителях пятого поколения J-20.

Из сообщения в китайском источнике:

Теперь эти двигатели позволят заменить российские АЛ-31Ф. С помощью специальной технологии сопло двигателя Taihang-10 делает менее заметным истребитель по сравнению с тем, который оснащался российскими силовыми установками.

В материале утверждается, что поверхность сопла покрывается специальным составом на основе серебра.

При этом пока нет точных данных о тяге последней (на текущий момент) версии двигателя WS-10. Ранее сообщалось, что версия WS-10 имеет тягу до 140 кН.