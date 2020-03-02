Гибель миллионов: в США смоделировали ядерный удар по России

В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя. Модель приводилась с условием, что противоборствующая сторона не будет в ответ атаковать США. Впрочем, использование 7 тысяч зарядов американской стороной также грозит гибелью семи миллионам граждан США.

Бюджет Белого дома на 2021 год предусматривает выделение Пентагоном $28,9 млрд для совершенствования ядерного оружия и увеличение до $19,8 млрд финансирования Национальной администрации по ядерной безопасности. Тем не менее, у США уже есть более 3 тыс. единиц ядерного оружия.

В этой связи профессор инженерии и вычислительной техники Мичиганского технологического университета Джошуа М. Пирс со своим коллегой Дэвидом Денкенбергером рассчитал, насколько безопасно для своих граждан и окружающей среды США могут использовать свое ядерное оружие против какой-либо из стран мира, например - против России.

«Сажа от горения городов после многочисленных ядерных взрывов вызовет значительное падение глобальной температуры, блокируя попадание солнечного света на поверхность Земли. Это может привести к уменьшению количества осадков, увеличению ультрафиолетового излучения в результате сильно поврежденной атмосферы и нарушению цепочек поставок и производства продуктов питания», - пояснил специалист.

По его словам, ядерная зима приведет к тому, что сельскохозяйственные потери повлекут массовый глобальный голод. Он указал, что угроза ядерной зимы повлияла на президентов СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, начавших ядерное разоружение.

По оценкам экспертов, если 100 ядерных боезарядов попадут в самые густонаселенные города Китая, первоначальные взрывы убьют более 30 миллионов человек. Это убило бы больше населения, чем даже серьезные пандемии, разрушило бы экономику Китая и почти наверняка дестабилизировало бы его политическую систему.

«Наши результаты показали, что ни один американец не погибнет при использовании Америкой 100 единиц ядерного оружия.

США обладают большим количеством сельскохозяйственных земель по сравнению с потребностью населения, поэтому наша страна устойчива к потерям вследствие ядерных ударов по другим странам», - говорится в отчете.

Также указывается, что использование другими странами ядерного оружия - КНДР, Израилем или Китаем - будет для них самих намного хуже. Впрочем, использование 7 тысяч зарядов американской стороной также грозит гибелью семи миллионам граждан США.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя американской администрации.

Трамп хочет использовать эту встречу, чтобы попытаться добиться успеха в трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

«Соединенные Штаты будут использовать эту возможность, чтобы включить Россию и Китай в международную систему контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений», - сказал чиновник, выступающий на условиях анонимности.

Чиновник не уточнил, где будет проходить саммит, но одним из вариантов может стать Генеральная ассамблея ООН, где мировые лидеры собираются ежегодно в сентябре.

«Президент ясно дал понять, что готов в любой момент встретиться с любым мировым лидером для продвижения интересов национальной безопасности США. Соединенные Штаты будут сотрудничать с другими странами «пятерки» для и организации такой встречи», - подтвердили в Белом доме.

При этом два дня назад американская сторона отказалась от предложения Москвы провести встречу юристов, чтобы обсудить продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В этой связи в Департаменте сказали, что действительно существует шанс непродления Договора СНВ.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия. По его словам, это позволит качественно увеличить боевой потенциал ВМФ страны в целом.

На заседании коллегии военного ведомства, в ходе которого министр сделал это заявление, в частности, рассматривалось выполнение плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что государство продолжит модернизировать армию и флот, внедряя современное оружие и технику. Он уточнил, что речь идет, в том числе, о лазерных и гиперзвуковых комплексах, а также высокоточных системах.

Ряд образцов глава государства назвал «оружием будущего», которое уже прошло испытания и находится на этапе постановки на боевое дежурство в режим постоянной готовности.

Путин объяснил, что задача этого вооружения - обеспечение безопасности страны в долгосрочной перспективе.

До этого российский лидер, комментируя предложение закрепить в Конституции ядерный статус страны, утверждал, что с появлением в России гиперзвукового оружия многомиллиардные траты США на системы ПРО потеряли смысл.

Он обратил внимание, что зарубежные эксперты сегодня работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей. При этом американская система противоракетной обороны направлена на «обесточивание» ядерного потенциала России, отметил президент. Но, по его словам, это теперь не имеет смысла.

Стоит добавить, что и глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, предназначенной для того, чтобы в полной мере обеспечить защиту от России, было бы нереализуемо с технической точки зрения, а также представляло бы угрозу для стратегической стабильности.

Так он ответил на вопрос о том, предназначена ли система ПРО США для защиты «от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны РФ».

«Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания РФ и Китая», - сказал Ричард на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса США.

Конгрессмен от Демпартии Сет Мултон предположил, что дело в отсутствии «достаточного количества противоракет, чтобы перехватить такое число ракет».

Рафаэль Фахрутдинов