Трамп заявил, что обсуждал с Эрдоганом размещение ЗРК Patriot в Турции

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Соединенные Штаты и Турция обсудили вопрос временного размещения на турецкой южной границе с Сирией американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов, говорил ли Трамп с Эрдоганом на тему размещения на границе с Сирией американских зенитных комплексов, американский президент заверил, что обсуждал со своим турецким коллегой много вопросов, в том числе и размещение ЗРК.

Мы много говорим с президентом Эрдоганом. И мы обсуждаем как раз то, о чем вы говорили

- добавил Трамп, при этом не пояснив, какое решение в итоге он принял.

Ранее сообщалось, что американский госдеп выступил за временное размещение на южной границе Турции двух батарей ЗРК Patriot с целью создания бесполетной зоны для российской и сирийской авиации над Идлибом. Против данного решения выступили в Пентагоне. Американские военные считают эту затею "плохой", при этом заявляя, что не "желают создавать плохой прецедент", который все равно ничего не изменит "в расчетах русских". При этом в и в Госдепе, и в Пентагоне заявляют, что речи о продаже Турции ЗРК Patriot "вообще не идет", весь разговор о временном размещении комплексов.

Напомним, что министр обороны Турции Хулуси Акар направил в Вашингтон запрос о временном размещении на южной границе страны с сирийской провинцией Идлиб американских зенитных комплексов Patriot с целью закрытия воздушного пространства над провинцией Идлиб для российской и сирийской авиации. В Пентагоне заявили, что запрос они получили и "в курсе проблемы".

Накануне представитель госдепа США заявил, что Вашингтон окажет помощь Анкаре в Сирии, но она не будет связана с участием в военных действиях.