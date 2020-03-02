Истребители устарели?

Даже F-35 «не будет иметь никаких шансов» против современного дрона. Вчера, 29 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что Илон Маск, выступая на конференции ВВС США Air Warfare Symposium, призвал военных переходить на беспилотники.

«Дело не в том, что я хочу, чтобы будущее было таким. Это просто будущее. Эра истребителей прошла. Да, эра истребителей прошла. Будущее за беспилотниками», — рассказал Илон Маск.

Илон Маск на конференции ВВС США Источник изображения: defensenews.com

По словам Маска, даже самый современный американский истребитель F-35 проиграет беспилотному истребителю, управляемым оператором удалённо, а также оснащённому системой искусственного интеллекта. Он призвал молодых лётчиков изучать физику и компьютерные технологии, заявив, что обе дисциплины имеют «очень хорошую предсказательную силу». Он предсказал, что ИИ, вероятно, станет самой преобразующей технологией, которая появится в ближайшие пять лет. В завершении своей речи Маск призвал ВВС США пойти на большой риск, чтобы добиться «радикальных результатов».