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Российская газета

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов "Апач"

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Источник изображения: Марина Лысцева/ РИА Новости

Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.

The National Interest пишет, что такие ракеты способны уничтожить даже самолеты пятого поколения F-35 и F-22. Но особое внимание автор материала обращает на преимущества, которые новое вооружение обеспечивает российскому вертолету в борьбе с американскими ударными вертолетами "Апач". При этом будет использоваться тактика атак из засады. Разместившийся за прикрытием местности Ми-28НМ сможет нанести неожиданный ракетный удар по американским машинам, когда они пролетят мимо него. В материале российские вертолеты, вооруженные новыми ракетами, даже называются убийцами "Апачей".

Как отмечается в публикации, Ми-28НМ является модернизацией Ми-28 - преемника "летающего танка" Ми-24, который получил известность во времена холодной войны. А Р-74M - это усовершенствованная версия ракеты класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия Р-73 с дальностью действия до 40 километров. The National Interest подчеркивает, что такая ракета с головкой самонаведения, которую сложно обмануть форсажем, маневрированием, электронными помехами и тепловыми ловушками, может стать опасным оружием в ближнем воздушном бою.

Также отмечается, что в 1980-1990-х годах США пытались вооружить свои легкие многоцелевые вертолеты "Кайова" ПЗРК "Стингер". Но они оказались менее пригодными для воздушного боя, чем Р-74M. Как рассказал бывший пилот, директор армейского музея авиации в форте Ракер, штат Алабама Роберт Митчелл, этот ПЗРК относительно легко можно было разместить на вертолете, но возникли неудобства с использованием "Стрингера". Чтобы навести его на цель, вертолету нужно было совершать определенные маневры. Кроме того вертолеты часто летают на малой высоте над полем боя, что также затрудняет попадание ракет в воздушную цель.

"На случай столкновения вертолетов США с вражескими реактивными истребителями, пилотов обучали поворачиваться и лететь на цель", - отмечается в публикации.

После окончания холодной войны, когда США сконцентрировались на борьбе с повстанцами программа "Кайова-Стингер" была свернута. Но Роберт Митчелл считает, что идея использования вертолетных ракет класса "воздух-воздух" может быть реанимирована, хотя пока более эффективным оружием воздушного боя на американских вертолетах он считает 30-миллиметровую пушку "Апача".


Руслан Мельников

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Страны
Россия
США
Продукция
AH-64
F-22
F-35
Stinger
Ми-24
МИ-28
Ми-28Н
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