«Тень ЦРУ»: в Турции назвали ловушкой войну с Сирией

Партия Vatan назвала войну с Сирией капканом ЦРУ для Эрдогана

Турецкая партия Vatan заявила, что война с правительственными войсками в Сирии является ловушкой для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как указано в коммюнике Центрального исполнительного комитета партии, в эту ловушку, которую создали США и Израиль, попали также Сирия, Ирак, Иран и Россия. В партии добавили, что за всем этим стоит «тень ЦРУ».

Война с правительственными войсками в Сирии является ловушкой для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - с таким официальным заявлением выступила турецкая партия Vatan, поддерживающая умеренный национализм и евразийское партнерство.

Как указано в коммюнике Центрального исполнительного комитета партии, в эту ловушку, которую создали США и Израиль, попали также Сирия, Ирак, Иран и Россия.

«Именно правительства США и Израиля ставят ловушку. Турцию провоцируют на войну с сирийским правительством. Атлантические силы в Турции также приняли участие в этих американо-израильских планах», - указали политики.

В партии также уточнили, что диаметр ловушки не ограничивается Идлибом или вообще Сирией.

«Капкан простирается от Кипра и Ливии до Восточного Средиземноморья», - пояснили в партии, добавив, что за всем этим стоит «тень ЦРУ».

Резкое обострение ситуации в Идлибе началось 27 февраля, когда турецкие военные в очередной раз попали под обстрел сирийской армии. В результате инцидента погибли более 30 военнослужащих Турции. В ответ Анкара объявила сирийских военных «вражескими целями», а также пригрозила начать военную операцию в Идлибе.

Турецкие военные погибали исключительно вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам заседания Совбеза РФ. Он также указал, что на стороне боевиков присутствуют многочисленные иностранные наемники.

«Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций (боевиков) О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала», - указал пресс-секретарь Владимира Путина.

Эрдоган заявил, что Анкара не собирается идти на уступки по Идлибу и намерена продолжать наращивание своего военного присутствия в сирийской провинции.

Помимо этого, стало известно, что Турция готова воевать с Россией - об этом заявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и член комитета президента Турции по безопасности и внешней политике Месут Хакки.

Отмечается, что российская сторона постоянно запрашивала и подтверждала у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений ВС Турции, находившихся около района боевых действий террористов.

Комментируя сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию в эфире местного телевидения, Месут Хакки напомнил, что Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз, и заверил в готовности Анкары сделать это вновь. По словам чиновника, «месть Турции будет ужасной». Кроме того, он пообещал «расчленить Россию изнутри», напомнив, что в стране проживают 25 млн мусульман.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт в ходе экстренного заседания Совета безопасности заявила, что российская военная авиация должна немедленно перестать выполнять боевые задачи в районе Идлиба. Она также указала: Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.

Вскоре Эрдоган сообщил, что в ходе телефонных переговоров с Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками. По словам Эрдогана, он также сказал Путину, что если Россия намерена создавать военную базу в Сирии, то может это делать, но при условии отвода войска от Турции.

«Сирийский вопрос - это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем.

Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», - указал политик.

Он также напомнил о последствиях произошедшего в четверг авиаудара сирийской армии в Идлибе. В Минобороны России в связи с произошедшим отметили, что военные Турции, которые попали под обстрел сирийской армии, находились среди наступавших террористов.

28 февраля на фоне резкого обострения ситуации в Идлибе через Черноморские проливы в Сирию проследовали два российских фрегата с ракетами «Калибр» - «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также большой десантный корабль «Орск».

На следующий день авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар. Американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout. На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

Рафаэль Фахрутдинов