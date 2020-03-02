Белорусские миротворцы проведут совместную тренировку с британскими морпехами

Минск. 1 марта. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдет в Белоруссии.

"В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании", - сообщает официальный сайт Минобороны Белоруссии.

В целях подготовки к тренировке 29 февраля 2020 года в республику прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения, проинформировали в министерстве.