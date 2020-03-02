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Интерфакс-АВН

Белорусские миротворцы проведут совместную тренировку с британскими морпехами

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Военнослужащие ВС Беларуси
Военнослужащие ВС Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 1 марта. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдет в Белоруссии.

"В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании", - сообщает официальный сайт Минобороны Белоруссии.

В целях подготовки к тренировке 29 февраля 2020 года в республику прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения, проинформировали в министерстве.

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Компании
ООН
Проекты
2020-й год
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