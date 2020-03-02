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ТАСС

"КосмоКурс" направил нижегородским властям материалы об экологичности частного космодрома

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Павел Пушкин
Павел Пушкин.
Источник изображения: © Павел Пушкин/facebook.com

Генеральный директор компании Павел Пушкин уточнил, что материалы касаются 14 районов региона, среди которых был выделен приоритетный

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Компания "КосмоКурс", которая разрабатывает проект по суборбитальным полетам космических туристов, направила властям Нижегородской области документы, в которых содержатся предварительные оценки воздействия космодрома, который планируется построить в регионе, на окружающую среду. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.

В 2019 году "КосмоКурс" подписал соглашение о создании космодрома под Нижним Новгородом. Сейчас проект проходит процедуру согласования с Роскосмосом.

"Мы послали в Нижегородскую область предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду. Они вроде как приступили к рассмотрению", - отметил Пушкин.

По словам гендиректора компании, были направлены материалы по 14 районам региона, среди которых был выделен приоритетный. Пушкин также уточнил, что консультации с Роскосмосом по строительству в России первого частного космодрома продолжаются. "Переговоры идут, просто все тяжело", - пояснил глава "КосмоКурса".

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что за время 15-минутного полета корабль поднимется на 200 км над поверхностью Земли, что позволит считать членов его экипажа побывавшими в космосе (его нижняя граница, по определению Международной авиационной федерации, проходит на высоте свыше 100 км).

Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области. Для этих целей рассматривались 17 районов, сейчас три из них отпали. По словам Пушкина, в 2023 году планируются автономные полеты капсулы, вместе с ракетой испытания состоятся в 2024 году: автономные испытания ракеты - в 2024 году, комплексные - в конце 2024 - начале 2025 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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