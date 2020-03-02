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Деловая газета "Взгляд"

В России раскритиковали Маска за слова об «убийце» американского F-35

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Источник изображения: Xinhua/Global Look Press

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков раскритиковал основателя аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска за слова об «убийце» американского истребителя F-35.

По словам Сивкова, F-35 нельзя заменить беспилотником, передает РИА "Новости".

"Беспилотник не может заменить пилотируемый самолет. Маск, предлагая такую идею, демонстрирует свою некомпетентность в военных вопросах. Это предложение дилетанта", – заявил Сивков в эфире НСН.

"Дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что российские беспилотники, например "Охотник", создаются "для вполне конкретных задач".

Накануне Маск заявил, что "эра истребителей миновала", а будущее в этой сфере стоит за беспилотниками, против которых у F-35 "не будет ни одного шанса".



Антон Никитин

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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
02.03.2020 17:47
Цитата, q
"Дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей", – отметил эксперт
Сколько беспилотников, летающих вдоль российских границ и в Сирии, легко нейтрализовал, посадил и вовсю использует против создателей эксперт Сивков?

Цитата Маска неточная и неполная, авторы выдернули два удобных для себя кусочка.
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