В России раскритиковали Маска за слова об «убийце» американского F-35

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков раскритиковал основателя аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска за слова об «убийце» американского истребителя F-35.

По словам Сивкова, F-35 нельзя заменить беспилотником, передает РИА "Новости".

"Беспилотник не может заменить пилотируемый самолет. Маск, предлагая такую идею, демонстрирует свою некомпетентность в военных вопросах. Это предложение дилетанта", – заявил Сивков в эфире НСН.

"Дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что российские беспилотники, например "Охотник", создаются "для вполне конкретных задач".

Накануне Маск заявил, что "эра истребителей миновала", а будущее в этой сфере стоит за беспилотниками, против которых у F-35 "не будет ни одного шанса".

Антон Никитин