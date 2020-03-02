Новые американские ракеты испытали на российских танках

Эффективность разрабатываемой в США новой ракеты класса «воздух-поверхность» под названием JAGM, призванной заменить устаревшую AGM-114 Hellfire, проверяется на российских танках, пишут СМИ.

Как сообщает Defense News со ссылкой на свежий доклад Управления эксплуатационных испытаний и оценки (DOTE) министерства обороны США, JAGM "соответствовала требованиям к эффективности и надежности попадания" и "оказалась более смертоносной", чем ее предшественница – Hellfire.

Указано, что к такому выводу специалисты пришли после испытания ракет на российских танках Т-72 и "других легкобронированных машин". Отмечается, что цели пользовались средствами радиоэлектронной борьбы и были скрыты пылью.

Как сообщил руководитель программы полковник Дэвид Уорник, США уже испытали 103 ракеты JAGM и произошло "только два случая, которые были близки к промахам". "Мы очень довольны результатами на данный момент", – сообщил он.

Накануне стало известно, что американские военные получат более 2 тыс. новейших ракет класса "воздух-земля" Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) от компании Lockheed Martin.

Отмечалось, что JAGM оснащена обновленной системой самонаведения с полуактивным лазером с миллиметровыми радиолокационными датчиками, что позволяет успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам в любых погодных условиях и в любое время суток.

Ольга Никитина