Войти
Деловая газета "Взгляд"

Новые американские ракеты испытали на российских танках

827
1
0
Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Эффективность разрабатываемой в США новой ракеты класса «воздух-поверхность» под названием JAGM, призванной заменить устаревшую AGM-114 Hellfire, проверяется на российских танках, пишут СМИ.

Как сообщает Defense News со ссылкой на свежий доклад Управления эксплуатационных испытаний и оценки (DOTE) министерства обороны США, JAGM "соответствовала требованиям к эффективности и надежности попадания" и "оказалась более смертоносной", чем ее предшественница – Hellfire.

Указано, что к такому выводу специалисты пришли после испытания ракет на российских танках Т-72 и "других легкобронированных машин". Отмечается, что цели пользовались средствами радиоэлектронной борьбы и были скрыты пылью.

Как сообщил руководитель программы полковник Дэвид Уорник, США уже испытали 103 ракеты JAGM и произошло "только два случая, которые были близки к промахам". "Мы очень довольны результатами на данный момент", – сообщил он.

Накануне стало известно, что американские военные получат более 2 тыс. новейших ракет класса "воздух-земля" Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) от компании Lockheed Martin.

Отмечалось, что JAGM оснащена обновленной системой самонаведения с полуактивным лазером с миллиметровыми радиолокационными датчиками, что позволяет успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам в любых погодных условиях и в любое время суток.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AGM-114
JAGM
Т-72
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
12.10.2016
Сталь на раны
12.02.2014
Меньше, но дороже
28.11.2011
Противотанковая брешь Минобороны все расширяется
16.10.2008
Lockheed Martin объявила о формировании кооперации по программе ракет JAGM
1 комментарий
№1
02.03.2020 18:20
Где там "наш ответ Чемберлену" - "Гермесы"?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 21:07
  • 25
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках