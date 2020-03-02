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Известия.ru

Военный эксперт оценил слова Маска об «убийце» самолета-невидимки F-35

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Источник изображения: Фото: U.S. Marine Corps

Слова основателя аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска, о том, что у F-35 «не было бы никаких шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя, демонстрирует его некомпетентность. Такое мнение выразил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

«Беспилотник не может заменить пилотируемый самолет. Маск, предлагая такую идею, демонстрирует свою некомпетентность в военных вопросах. Это предложение дилетанта», — сказал он в эфире НСН.

По словам Сивкова, F-35 невозможно заменить беспилотником. «А дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей», — указал военный эксперт.

Ранее предприниматель написал в своем Twitter, что «эра истребителей миновала», а будущее в этой сфере стоит за беспилотными летательными аппаратами.

3 августа состоялся первый полет новейшего российского беспилотника «Охотник». Беспилотник компании «Сухой» выполнен с применением технологии стелс. Аппарат имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», взлетная масса аппарата достигает 20 т.

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Страны
Россия
Продукция
F-35
Компании
SpaceX
Сухой ПАО
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
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