Военный эксперт оценил слова Маска об «убийце» самолета-невидимки F-35

Слова основателя аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска, о том, что у F-35 «не было бы никаких шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя, демонстрирует его некомпетентность. Такое мнение выразил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

«Беспилотник не может заменить пилотируемый самолет. Маск, предлагая такую идею, демонстрирует свою некомпетентность в военных вопросах. Это предложение дилетанта», — сказал он в эфире НСН.

По словам Сивкова, F-35 невозможно заменить беспилотником. «А дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей», — указал военный эксперт.

Ранее предприниматель написал в своем Twitter, что «эра истребителей миновала», а будущее в этой сфере стоит за беспилотными летательными аппаратами.

3 августа состоялся первый полет новейшего российского беспилотника «Охотник». Беспилотник компании «Сухой» выполнен с применением технологии стелс. Аппарат имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», взлетная масса аппарата достигает 20 т.