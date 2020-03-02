Катера ТОФ уничтожили цели условного противника в Японском море

Ракетные катера Тихоокеанского флота провели учения по ведению боя одиночными кораблями, в ходе которых уничтожили артиллерией морские и воздушные цели условного противника в Японском море. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Учебно-боевые стрельбы в рамках курсовой задачи К-2 провели в заливе Петра Великого ракетные катера Р-297 и Р-298 Приморской флотилии разнородных сил.

В обеспечении противолодочных самолетов Ил-38Н катера провели учение по противовоздушной обороне и выполнили артиллерийские стрельбы по сбрасываемой парашютной мишени.

Экипажи отработали действия по борьбе с минной опасностью, поразив артиллерийским огнем макет морской плавающей мины.

Ольга Журман