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Российская газета

Катера ТОФ уничтожили цели условного противника в Японском море

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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: https://anykeyson.livejournal.com

Ракетные катера Тихоокеанского флота провели учения по ведению боя одиночными кораблями, в ходе которых уничтожили артиллерией морские и воздушные цели условного противника в Японском море. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Учебно-боевые стрельбы в рамках курсовой задачи К-2 провели в заливе Петра Великого ракетные катера Р-297 и Р-298 Приморской флотилии разнородных сил.

В обеспечении противолодочных самолетов Ил-38Н катера провели учение по противовоздушной обороне и выполнили артиллерийские стрельбы по сбрасываемой парашютной мишени.

Экипажи отработали действия по борьбе с минной опасностью, поразив артиллерийским огнем макет морской плавающей мины.


Ольга Журман

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Страны
Япония
Продукция
Ил-38
Пётр Великий
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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