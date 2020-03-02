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Интерфакс-АВН

Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

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F/A-18F Super Hornet
Север Аравийского моря (8-е мая 2013-го года) F/A-18F Super Hornet приписанный к 103-ей ударной истребительной эскадрильи Jolly Rogers (Веселые Роджерсы) совершает посадку на полетную палубу авианосца ВМС США Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69).
Источник изображения: www.strategypage.com

Лондон. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили британские новостные порталы.

По имеющимся данным, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) ("Сан Джасинто") и USS Vella Gulf (CG 72) ("Велла Галф"), а также эсминцев Truxtun (DDG-103) ("Тракстан"), USS James Williams (DDG-95) ("Джеймс Е. Уильямс") и USS Stout (DDG 55) ("Стаут"). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

По штатному составу, авианосную группировку также должна сопровождать ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,5 тыс. км.

По данным американских военных, группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75) ("Гарри Трумэн"), которая в настоящее время несет дежурство в районе Оманского залива. Однако до этого она может на некоторое время "задержаться" в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, отмечают обозреватели.

Как сообщалось, в минувшую пятницу на фоне резкого обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб через Черноморские проливы в Сирию проследовали два российских фрегата - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", а также большой десантный корабль (БДК) "Орск".

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

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Страны
Великобритания
Оман
Россия
Сирия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
F-18
Super Hornet
Проекты
1135 Буревестник
Nimitz
Авианосец
Калибр КР
ЧФ
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