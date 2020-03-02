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Китайский самоходный противотанковый ракетный комплекс TL-4

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Интересный китайский самоходный противотанковый ракетный комплекс TL-4

Лёгкие высокопроходимые вооружённые тактические автовездеходы (багги) для нужд китайского спецназа. В частности на один из вездеходов установлен новейший противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) TL-4 разработки China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

TL-4 разработана специалистами 41-го Института 4-й Академии CASC, также известного как Академия аэрокосмических твёрдотопливных технологий, расположенного в г.Сиань северо-восточной провинции Шэньси. Стартовый вес ракеты TL-4 составляет 24 кг, диаметр - 140мм, длина - 1,09м. Твёрдотопливная управляемая ракета размещается в защищёном транспортно-пусковом контейнере длиной 1,2 м, шириной 174 мм и высотой 178 мм. Вес ТПК с ракетой - 28,5 кг. В зависимости от поставленной боевой задачи ПТУР TL-4 может оснащаться различными видами головных частей весом 4,3 кг. В настоящее время разработаны следующие типы головных частей: кумулятивная, осколочно-фугасная и бронебойно-фугасная. TL-4 предназначена для уничтожения неподвижных и движущихся целей на дальностях от 500 м до 6000 м. В её конструкцию входит двухрежимная головка самонаведения, состоящая из инерциального блока, скомбинированного с ТВ наведением с использованием CCD или CMOS оптики, а также инфракрасным режимом наведения. Официальный представитель компании рассказал для Jane's, что ракета может быть запрограммирована для прямой атаки цели и ударов сверху. Ракета может быть использована в режиме захвата цели перед пуском и после пуска с использованием радиоканала передачи данных. При необходимости обеспечивается режим стрельбы "выстрелил - забыл" в инфракрасном режиме. Управляемая ракета может контролироваться посредством переносного блока наведения весом 30 кг, который крепится к пусковой трубе перед стрельбой по цели, и в его конструкции расположены дневной и тепловой каналы (дневной оптический и тепловизионный прицелы) с дальностью определения 6,5 км и 6 км соответственно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
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