Войти
Lenta.ru

Россия испытала «Футляр» вместо «Ихтиозавра»

758
0
0
Источник изображения: Фото: Виталий Кузьмин

Глава корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение» Борис Обносов, говоря о завершении государственных испытаний перспективной торпеды, возможно, имел в виду тепловую торпеду «Футляр», а не электрическую «Ихтиозавр», пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор напоминает, что «Футляр», считающийся преемником торпеды «Физик», имеет двухканальную головку самонаведения, возможность управления по кабелю, дальность хода 60 километров и скорость до 65 узлов.

«Главное ноу-хау внутри — аксиально-поршневой двигатель. По принципу действия он похож на обычный мотор автомобиля. Но поршни торпедного двигателя ходят не вертикально или под углом относительно вала, а параллельно», — пишет обозреватель.

Автор уверен, что «Футляры» заменят «Физиков» на атомных подводных лодках проектов 955 типа «Борей» и 885 типа «Ясень».

Ранее в феврале военный эксперт Максим Климов в своем блоге mina030 на LiveJournal предположил, что, говоря о завершении государственных испытаний перспективной торпеды, Обносов имел ввиду универсальную электрическую торпеду УЭТ-1Э, созданную в рамках опытно-конструкторской работы «Ихтиозавр».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Физик УГСТ
Компании
Климов
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
955 Борей
Похожие новости
28.02.2020
"Футляр" для "Ясеня": на какие торпеды делает ставку российский флот
01.11.2018
Все флоты России получили самонаводящуюся торпеду "Физик-1"
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
10.12.2012
ОАО "Туполев" - единственное предприятие из всех заявителей, ставшее победителем сразу в трех номинациях конкурса "Авиастроитель года - 2011"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 21:07
  • 25
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках