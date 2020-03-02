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Многоразовую ракету намерены построить в течение четырех лет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Научно-технический совет государственного Фонда перспективных исследований (ФПИ) утвердил проект по разработке экспериментального прототипа многоразовой ступени ракеты-носителя.

Об этом заявили РИА Новости представители ФПИ.

В рамках проекта «Крыло-СВ» будет создан прототип многоразовой ступени ракеты-носителя лёгкого класса. Планируется, что испытательные запуски будут начаты в течение четырёх лет. «Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который должен будет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выхода на необходимую высоту, заканчивая возвращением с посадкой», - отметили в ФПИ.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter отметил, что для разработки этой ракеты будет создано новое конструкторское бюро на базе головного научно-исследовательского института Роскосмоса ЦНИИмаш.

В январе 2020 года стало известно, что государственный ракетный центр им. Академика Виктора Макеева продолжает в инициативном порядке разработку многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».

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