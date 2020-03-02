"Крупнейшие учения": США покажут, как надо защищать Европу

В Польше начались крупнейшие американские военные учения

В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе. Они будут проходить на территории нескольких стран-участниц НАТО. В основном, будут задействованы армии США, Германии и Великобритании. Так, всего в маневрах примут участие 37 тыс. солдат, из них 20 тыс. из Соединенных Штатов.

В Польше начались самые масштабные за последние 25 лет военные учения «Defender-Europe 20» ("Защитник Европы"). Их началом стало вступление на территорию страны первых колонн американских военных и техники. Об этом событии сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Мы начали крупнейшие за много лет учения "Defender-Europe 20". В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу", - написал он на своей странице в Twitter.

За следующие несколько недель в Польшу прибудет несколько тысяч американских солдат и военнослужащих других стран НАТО. В основном, туда будут направлены немецкие и британские военные. Известно также, что в колоннах проследуют несколько десятков машин. В частности, на ряду с другой военной техникой будут двигаться многоцелевые внедорожники семейства HMMWV ("Хамви"), специализированные низкорамные машины, грузовики, автоцистерны.

При этом большинство тяжелого вооружения будет переброшено на польскую территорию по железной дороге. Для прибытия представителей армий союзников Польши задействованы также военные и гражданские аэродромы.

Ранее Аналитический бюллетень правительственного центра безопасности Польши сообщал о цели этих учений, которые не будут являться натовскими.

"Их основной целью будет проверка способности американской армии к переброске сухопутных сил с баз в глубине США в порты на восточном побережье, а затем в морские порты в Европе", - утверждается в документе.

Вместе с тем в нем рассказывалось, что военная техника будет доставлена в Европу сначала на судах, а затем ее перевезут наземным транспортом на территории оперативного значения в балтийских странах. Будет происходить это через Германию и Польшу.

Польский министр нацобороны Мариуш Блащак заверил, что Польша готова к проведению учений. В том числе в условиях распространения нового заболевания - коронавируса - в Европе. "Если какой-либо случай появится, мы в Польше готовы предоставить помощь такому человеку. Во-первых, есть процедуры, во-вторых, больницы готовы к тому, чтобы эффективно действовать в случае угрозы", - заверил он.

Эти международные учения станут самыми масштабными за последние 25 лет военными маневрами США на территории европейских стран. Ранее военный источник в НАТО рассказал, что это будут именно американские маневры под американским командованием. Подразделения армий других стран Североатлантического альянса сыграют в учениях подчиненную роль. Они займутся логистикой и координацией действий контингентов 17 стран - партнеров США, которые так же будут участвовать в этом мероприятии.

Центром проведения учений станет Германия. Тем не менее различные элементы маневров пройдут и на территории 10 стран НАТО. В частности, военные учения затронут территории, близлежащие к российским границам с Польшей и странами Балтии.

Тем временем в польском оборонном ведомстве утверждают, что маневры лишь показывают "стремление США защищать европейских союзников и партнеров". Они «носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо", «как и многие другие» учения, проходящие при участии стран-членов НАТО.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на встрече с «Российской газетой», что Москва не собирается создавать рискованных ситуаций. Реакция России будут построена "таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков".

По словам министра, те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, "хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность".

О том, что учения стран-участниц НАТО вызывают обеспокоенность со стороны российских властей, говорил ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром.

«Вместе с тем есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь - это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций», - приводит слова Герасимова телеканал «Звезда».

Ангелина Мильченко