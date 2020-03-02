Войти
Lenta.ru

Спутники GPS III смогут маневрировать и быстро нацеливать F-35

772
1
+1
Источник изображения: Изображение: Lt. Jacob Lutz / AFRL Space Vehicles Directorate

Спутники глобальной навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III) будут помехоустойчивыми и маневрирующими и смогут оперативно обеспечивать военным покрытие там, где это необходимо, передает Breaking Defense заявление президента компании L3Harris Space Systems Билла Геттла.

По словам руководителя, подобные возможности реализуются в рамках программы Navigation Technology Satellite 3 (NTS-3), использующей для передачи сигнала военный М-код. «NTS-3 предназначен для быстрой передачи данных истребителю», — сказал менеджер.

NTS-3 должна дополнить и ускорить внедрение полномасштабного использования М-кода американскими военными, что станет возможным после полного развертывания спутников GPS IIIF, которые должны получить соответствующее оборудование L3Harris Space Systems.

Издание отмечает, что в настоящее время на околоземной орбите находятся два навигационных спутника третьего поколения, а оборудование NTS-3 может быть запущено одной ракетой без привязки к космическим аппаратам GPS III.

В августе 2019 года Defense News сообщило, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в режиме прямой трансляции передал данные единой системе управления противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) Армии США.

В апреле 2019 года РИА Новости, ссылаясь на два источника в ракетно-космической отрасли, сообщило, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В апреле 2018 года гендиректор «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов заявил, что спутники ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
12.11.2014
"В октябре 2013 года положение дел на Восточном было уже критическим"
21.04.2014
"Государственный и частный космос: конкурентные возможности России"
25.12.2013
Быть первыми
23.08.2011
Итоги МАКС-2011: премьера истребителя, контракты и ЧП на взлете
14.02.2008
Мир - на ладони. Навигационный приоритет России
1 комментарий
№1
02.03.2020 18:14
Некоторые наши спутники вроде умеют хорошо маневрировать, чем беспокоят американцев - почему бы не делать вообще все военные и двойного назначения с возможностью противоракетного манёвра? ГЛОНАСС-К не умеют маневрировать, обнаружив угрозу? Что-то про это ничего не слышно. А спутники системы "Лиана"?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 21:07
  • 25
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках