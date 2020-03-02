Насколько высока вероятность новой войны России против Турции?

Анкара в ходе своих дипломатических демаршей не смогла убедить Москву в праве распоряжаться по-хозяйски в северо-западном регионе Сирии. Впрочем, турецкое руководство вряд ли успокоится, если России предоставит ему такую возможность. На это указывают непрекращающиеся атаки джихадистов на базу ВКС РФ Хмеймим группами ударных дронов из «Идлибской зоны деэскалации» (ИЗД), вопреки обещаниям Анкары обеспечить спокойствие. Турецкие власти похоже рассматривают всю Сирию (и не только), как зону своего влияния. Время от времени в турецких СМИ появляются публикации, в которых поминается, что вся территория современной Сирии была утрачена Турцией по результатам Первой мировой войны и это обстоятельство не признается справедливым.

Не добившись понимания со стороны Москвы, Анкара ведет интенсивные переговоры с Вашингтоном, Брюсселем, Парижем и Берлином. Здесь турецкие власти уже заручились поддержкой. Но, пока только на словах. Однако, недавняя провокация в ИЗД, повлекшая гибель многих сирийцев и незначительного количества турок, все же возымела действие и дала повод Западу обрушится с очередной жесткой критикой на Россию.

В дипломатическую игру, направленную против Москвы, включился и Пентагон. В пятницу 28 февраля председатель комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонные переговоры с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и начальником ГШ Турции Яшаром Гюлером. Вполне очевидно, что генералы говорили о событиях в ИЗД и в целом о сирийской войне, но нет информации в каком ключе для сторон проводились эти беседы. Поскольку Москва и Анкара предпочитают на этот счет не распространятся, можно сделать вывод, что Герасимов и Гюлер не услышали от американца ничего позитивного.

Впрочем, американская пресса заняла откровенную протурецкую позицию. Так, издание Washington Examiner представило своим читателям картину событий 27 февраля в ИЗД в весьма нелицеприятном для Москвы и Дамаска виде. В публикации цитируются только представители турецкой стороны, а мнение их оппонентов полностью игнорируется. В частности, приводятся высказывания посланника Анкары в ООН Феридуна Синирлиоглу, выступившего с гневной речью на экстренном заседании Совета безопасности ООН в пятницу. Из его по-восточному витиеватых фраз можно понять, что турецкое руководство предупреждает Россию и Сирию о возможных последствиях активности войск Дамаска в ИЗД и, что Сирийский диктатор Башар Асад и президент России Владимир Путин не должны недооценивать Вооруженные силы Турции. Переполненная литературными изысками речь Синирлиоглу, достойна того, чтобы ее положить на музыку: «Режим и его сторонники привыкли убивать невинных мирных жителей и членов оппозиции (намек на слабость сирийской арабской армии – САА)…Некоторые военачальники в Дамаске возможно не видят разницу(между войсками Турции и боевиками оппозиции – «НВО»). Некоторые экстремистские наемники (а этот эпитет, похоже, адресован Москве), сражающиеся вместе с режимом «Асада», могут не видеть разницы. И, если они хотят познать тяжелый путь (судя по всему, речь идет о войне), они его познают».

Представитель США при ООН Келли Крафт заявила: «Приверженность Соединенных Штатов нашему союзнику по НАТО, Турции, не изменится… мы призываем Российскую Федерацию немедленно приземлить свои военные самолеты и призываем все сирийские силы и их российских покровителей отойти на линии прекращения огня, установленные в 2018 году».

Ранее, в пятницу члены НАТО провели экстренную консультацию. Турция пока не указывала на 5-ю статью устава альянса. Представитель Госдепартамента США на этом совещании заявил: «Мы работаем над тем, чтобы поддержать турок. Опять же, это не повлечет за собой военных действий американских войск». Западные державы в очередной раз осудили Россию за военную поддержку Башара Асада. Вишенкой на верхушке торта стала речь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: «Союзники осуждают продолжающиеся неизбирательные удары с воздуха сирийским режимом и Россией в провинции Идлиб». Конечно же, в финале своего спича он уповает на мирное разрешение ситуации.

Представитель дипломатического ведомства Евросоюза Джозеп Боррелл заявил: «Существует риск скатиться к крупной открытой международной военной конфронтации». Создаётся впечатление, что Анкара готовит мировую общественность к чему-то грандиозному.

Похожие шаги предпринимали государства Антанты и Тройственного союза накануне Первой мировой войны. На языке экспертов — это, не что иное, как дипломатическая подготовка к возможному вооруженному исходу в сложившемся конфликте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, общаясь с государственных СМИ, подчеркнул: « случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза». Но на Западе, похоже, никто так и не внял сему.

Кроме того, Анкара активно ведет идеологическую обработку населения своей страны и тюркоязычных народов, населяющих другие государства( в том числе проживающих на территории России). В качестве одного из примеров можно привести выпад члена комитета президента Турции по безопасности и внешней политике Месута Хакки по поводу того, что Турция с Россией уже воевала 16 раз и готова начать очередную войну. Кроме того, Хакки-эфенди заявил о возможности расчленить Россию изнутри за счет 25 млн проживающих на ее территории мусульман.

Сложилась неприятная для России обстановка, которая гипотетически может вылиться в открытый вооруженный конфликт с Турцией, но скорее всего ее развитие продолжится в нынешнем «гибридном» ключе.

Предложенный турецким лидером российскому президенту Владимиру Путину приватный разговор тет-а-тет, возможно, является ключом к решению возникшей проблемы, открывающим дверь в две стороны. Первая – означает полюбовный развод сил в провинции Идлиб, вторая - ведет к ухудшению взаимоотношений Москвы и Анкары. Но, перспективы новой, 17-ой по счету, большой войны между Россией и Турцией эксперты пока не видят.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО