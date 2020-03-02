Войти
WarSpot

Модная пластмасса

532
0
0

Израильская штурмовая винтовка IWI TAR-21 «Тавор»

Штурмовая винтовка IWI TAR-21, известная как «Тавор», была принята на вооружение армии обороны Израиля в 2001 году и с тех пор не перестает привлекать внимание специалистов и любителей стрелкового оружия, отзывы которых зачастую полярны. Выполненная с широким использованием пластмассы по схеме «булл-пап» винтовка изначально создавалась под стандартный патрон 5,56×45 мм НАТО, но позднее свет увидели ее многочисленные варианты как по назначению (компактные для спецподразделений, укомплектованные прицелами и сошками для снайперов и т.д.), так и под разные боеприпасы. В данном ролике можно увидеть один из гражданских вариантов «Тавора» с отключенным режимом автоматического огня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Tavor
Компании
IWI
Проекты
NATO
Похожие новости
11.04.2019
Новая израильская автоматическая винтовка Carmel
06.10.2017
WAC-47: первый "американский" автомат украинской армии
10.05.2017
Индия открыла на своей территории совместное с Израилем оборонное предприятие
08.06.2012
Израиль представит в Париже новые автоматы
16.09.2009
Таиланд закупит крупную партию израильских штурмовых винтовок Tavor
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 21:07
  • 25
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках