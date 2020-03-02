Модная пластмасса

Израильская штурмовая винтовка IWI TAR-21 «Тавор»

Штурмовая винтовка IWI TAR-21, известная как «Тавор», была принята на вооружение армии обороны Израиля в 2001 году и с тех пор не перестает привлекать внимание специалистов и любителей стрелкового оружия, отзывы которых зачастую полярны. Выполненная с широким использованием пластмассы по схеме «булл-пап» винтовка изначально создавалась под стандартный патрон 5,56×45 мм НАТО, но позднее свет увидели ее многочисленные варианты как по назначению (компактные для спецподразделений, укомплектованные прицелами и сошками для снайперов и т.д.), так и под разные боеприпасы. В данном ролике можно увидеть один из гражданских вариантов «Тавора» с отключенным режимом автоматического огня.