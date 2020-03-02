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Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

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@clashreport / Twitter

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовал канал clashreport.

Согласно данным пользователя ragipsoylu, среди других систем противовоздушной обороны российского производства, которые в Сирии успела уничтожить Турция, значится самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук».

Как пишет colonelcassad в LiveJournal, показанный в ролике инцидент произошел в Ливии, куда уничтоженный там Турцией ЗРПК российского производства попал из ОАЭ.

Представленное видео с уничтожением «Панциря-С1» стало вторым для данного ЗРПК. Первый такой ролик в мае 2018 года опубликовал Израиль.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливия
ОАЭ
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
Бук ЗРК
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2 комментария
№1
02.03.2020 10:52
Опять криворукие сирийские зенитчики накосячили. Чтобы не сбить самолёт прямо над "Панцирем", надо быть не знаю какими идиотами. В крайнем случае его можно переключить в автоматический режим и он сам перехватит цель. Если же кончился боезапас, нужно менять позицию, желательно маскируя машину.
-1
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№2
02.03.2020 12:21
ID: 19317, Вы наверное не следите за темой. Конкретно по этому случаю есть серьёзные сомнения, что это сирийский комплекс. Тут уже приводили это видео с арабской вязью из Ливии.

Так конкретно эта машина оказалась крайне живучей, - выдержала уже второе прямое попадание. Не ровён час ещё где под удар попадёт :))
+4
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