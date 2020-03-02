«Трамп готов»: в США не против саммита «пятерки»

Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая
США готовы обсуждать условия нового потенциального соглашения о контроле над вооружениями с Россией и Китаем - об этом, по словам высокопоставленного представителя американской администрации, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Президент США хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции. Встреча может пройти «на полях» Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя американской администрации.
Трамп хочет использовать эту встречу, чтобы попытаться добиться успеха в трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.
Чиновник не уточнил, где будет проходить саммит, но одним из вариантов может стать Генеральная ассамблея ООН, где мировые лидеры собираются ежегодно в сентябре.
«Президент ясно дал понять, что готов в любой момент встретиться с любым мировым лидером для продвижения интересов национальной безопасности США. Соединенные Штаты будут сотрудничать с другими странами «пятерки» для и организации такой встречи», - подтвердили в Белом доме.
При этом два дня назад американская сторона отказалась от предложения Москвы провести встречу юристов, чтобы обсудить продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Россия получила от США официальный отказ, заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа. Москва предлагала Вашингтону "сверить часы" по этому вопросу, однако страна отказалась. По мнению российской стороны, американцы уходят от попыток поговорить на эту тему.
Чуть ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал подробности встречи с госсекретарем США Майком Помпео на конференции по безопасности в Мюнхене. По словам российского министра, разговор касался вопросов контроля над вооружениями.
«Вопросы, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня нашего стратегического диалога, в том числе и тех, которые входят в компетенцию «пятерки» постоянных членов (СБ ООН), и тех, которые касаются вопросов контроля над вооружениями, затрагивались, и мы договорились продолжить по ним конкретный, профессиональный разговор», - сказал Лавров по итогам конференции.
Глава МИД РФ также сообщил о наличии определенных подвижек в сторону более конструктивного подхода американских партнеров.
В середине нынешнего месяца советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США планируют обсудить сокращение ядерных запасов не только с Россией, но и с Китаем.
«Мы будем вести переговоры с россиянами по вопросам ядерных вооружений и вопросов разоружения. Мне кажется, россияне и президент Путин в этом заинтересованы. Президент Трамп очень в этом заинтересован. Надо подождать и посмотреть, как пойдут эти переговоры.
Речь идет о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Ровно через год, в феврале 2021 года истекает срок его действия и, чем ближе дедлайн, тем больше крепнет уверенность, что Вашингтон не намерен продлевать соглашение.
О'Брайен также заявил, что США отмечают приверженность российской стороны к переговорам по СНВ-3. В том числе, такую позицию РФ публично транслирует глава государства Владимир Путин, и это, по словам советника Белого дома по нацбезопасности, «радует». Президент США Дональд Трамп настроен так же, однако, Белый дом не может пока прогнозировать дальнейшую судьбу договора, заявил О'Брайен.
Договор между Россией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на 5 лет. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков - до 700 единиц.
Рафаэль Фахрутдинов