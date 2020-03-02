«Трамп готов»: в США не против саммита «пятерки»

Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая

США готовы обсуждать условия нового потенциального соглашения о контроле над вооружениями с Россией и Китаем - об этом, по словам высокопоставленного представителя американской администрации, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Президент США хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции. Встреча может пройти «на полях» Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя американской администрации.

Трамп хочет использовать эту встречу, чтобы попытаться добиться успеха в трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

«Соединенные Штаты будут использовать эту возможность, чтобы включить Россию и Китай в международную систему контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений», - сказал чиновник, выступающий на условиях анонимности.

Чиновник не уточнил, где будет проходить саммит, но одним из вариантов может стать Генеральная ассамблея ООН, где мировые лидеры собираются ежегодно в сентябре.

«Президент ясно дал понять, что готов в любой момент встретиться с любым мировым лидером для продвижения интересов национальной безопасности США. Соединенные Штаты будут сотрудничать с другими странами «пятерки» для и организации такой встречи», - подтвердили в Белом доме.

При этом два дня назад американская сторона отказалась от предложения Москвы провести встречу юристов, чтобы обсудить продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Россия получила от США официальный отказ, заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа. Москва предлагала Вашингтону "сверить часы" по этому вопросу, однако страна отказалась. По мнению российской стороны, американцы уходят от попыток поговорить на эту тему.

В этой связи в Департаменте сказали, что действительно существует шанс непродления Договора СНВ.

Чуть ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал подробности встречи с госсекретарем США Майком Помпео на конференции по безопасности в Мюнхене. По словам российского министра, разговор касался вопросов контроля над вооружениями.

«Вопросы, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня нашего стратегического диалога, в том числе и тех, которые входят в компетенцию «пятерки» постоянных членов (СБ ООН), и тех, которые касаются вопросов контроля над вооружениями, затрагивались, и мы договорились продолжить по ним конкретный, профессиональный разговор», - сказал Лавров по итогам конференции.

Глава МИД РФ также сообщил о наличии определенных подвижек в сторону более конструктивного подхода американских партнеров.

В середине нынешнего месяца советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США планируют обсудить сокращение ядерных запасов не только с Россией, но и с Китаем.

«Мы будем вести переговоры с россиянами по вопросам ядерных вооружений и вопросов разоружения. Мне кажется, россияне и президент Путин в этом заинтересованы. Президент Трамп очень в этом заинтересован. Надо подождать и посмотреть, как пойдут эти переговоры.

Будем ждать, как в это впишется вопрос Китая, когда подключатся эксперты, когда начнет вырисовываться какое-либо потенциальное соглашение», - сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Речь идет о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Ровно через год, в феврале 2021 года истекает срок его действия и, чем ближе дедлайн, тем больше крепнет уверенность, что Вашингтон не намерен продлевать соглашение.

О'Брайен также заявил, что США отмечают приверженность российской стороны к переговорам по СНВ-3. В том числе, такую позицию РФ публично транслирует глава государства Владимир Путин, и это, по словам советника Белого дома по нацбезопасности, «радует». Президент США Дональд Трамп настроен так же, однако, Белый дом не может пока прогнозировать дальнейшую судьбу договора, заявил О'Брайен.

Договор между Россией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на 5 лет. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков - до 700 единиц.

Рафаэль Фахрутдинов