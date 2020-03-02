«Весёлые зелёные гиганты» возвращаются

Американские ВВС официально назвали свои новые спасательные вертолёты. Вчера, 28 февраля, ВВС США и компания Lockheed Martin официально сообщили о том, что новый поисково-спасательный вертолёт Sikorsky HH-60W получил название Jolly Green II.

Своим названием Sikorsky HH-60W обязан армейским поисково-спасательным вертолётам HH-3E Jolly Green и HH-53B/C Super Jolly Green времён войны во Вьетнаме. Эти вертолёты имели зелёную камуфляжную окраску, кроме того, после посадки они оставляли после себя характерные следы на растительности.

Посадка вертолёта CH-3E в густой растительности Источник изображения: thedrive.com

Вертолёт HH-60W разрабатывался в рамках программы Combat Rescue Helicopter. ВВС США планируют закупить 113 этих машин для замены своего парка вертолётов HH-60G Pave Hawks. HH-60W существенно отличается от своего предшественника. В частности, у новой модификации увеличены топливные баки, что позволило удлинить боевой радиус до 361 км. Кроме того, машина получила новые системы защиты и вооружения.

Проморолик вертолёта Jolly Green II