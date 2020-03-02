Минобороны пригласило компании еще из 34 стран мира на форум "Армия-2020"

На Международной выставке "UMEX/MST 2020" и конференции по беспилотным системам и тренажерам, которая состоялась в Абу-Даби, делегация Минобороны России под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности МО РФ генерал-майора Андрея Гончарова дополнительно пригласила для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" более 130 оборонных предприятий и организаций из 34 стран мира.

Этот форум проводится в подмосковном парке "Патриот" с 2015-го. В нынешнем году он пройдет с 23 по 29 августа.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года в Минобороны РФ сообщали, что к участию в форуме приглашены 2500 предприятий российской "оборонки", а также 130 иностранных государств. Известно, что новинкой "Армии-2020" станут специализированные программно-технические комплексы и системы, функционирующие с применением технологий искусственного интеллекта.

Выставочная экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Общая площадь составит свыше 320 тысяч квадратных метров.

Также будет создана тематическая выставка "Победа", посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На форуме представят проекты военного инновационного технополиса "Эра". Прорабатывается вопрос об участии в "Армии-2020" пилотажных групп иностранных государств.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в нынешнем году планируется впервые провести военно-технический форум одновременно с Международными армейскими играми. Это, считает министр, позволит привлечь к участию в обоих мероприятиях больше иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч. "Плюс это несомненно положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности", - пояснил тогда смысл нововведения глава Минобороны РФ. По прогнозам ведомства, суммарная посещаемость форума достигнет полтора миллиона человек.

Шойгу также напомнил, что по итогам форума "Армия-2019", который посетили свыше миллиона человек, были побиты рекорды прошедших пяти лет. Свою продукцию - более 27 тысяч образцов военного и двойного назначения - там представили свыше 1300 предприятий и организаций. На форуме было подписано 46 госконтрактов общей суммой свыше 1 трлн. рублей.

В прошлом году "Армию" посетили представители 120 государств и более сорока официальных делегаций. Свои экспозиции там, в частности, представили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, КНР, Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР.

Юрий Гаврилов