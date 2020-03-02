Президент Турции «попросил» Путина убраться из Сирии

Эрдоган присвоил террористам звание «сирийского народа».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии, говорит РИА Новости.

«Сирийский вопрос - это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», - сказал он, выступая в Стамбуле.

Эрдоган также сообщил, что число турецких военных, погибших при авиаударе сирийской армии в Идлибе, возросло до 36. Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать.

По турецким данным сирийской армии уже нет.