США и Россия могут возобновить сотрудничество в ядерной сфере

Эксперты Конгресса призвали законодателей пойти по этому пути

Контрольно-финансовое управление (GAO, КФУ) Конгресса США 27 февраля опубликовало доклад под названием «Ядерное нераспространение. Прошлые действия США помогли улучшить систему безопасности ядерных материалов России, но мало данных о ее современном состоянии» (Nuclear Nonproliferation: Past U.S. Involvement Improved Russian Nuclear Material Security, but Little Is Known about Current Conditions). Составители доклада, объем которого составляет страницы, отмечают, что Соединенные Штаты могли бы возобновить ограниченное сотрудничество с Россией в ядерной сфере с целью повысить уровень обеспечения безопасности ядерных материалов, находящихся на территории РФ.

"Заинтересованные стороны сообщили, что могут появиться возможности для будущего двустороннего ограниченного сотрудничества в целях содействия повышению безопасности российских ядерных материалов. Такие возможности могли бы включать в себя технические обмены и профессиональную подготовку. Это могло бы позволить США получить полную информацию о рисках, которым подвержены российские ядерные материалы", - указывается в документе. Возможное сотрудничество, по мнению экспертов КФУ, "могло бы помочь в решении проблемных вопросов, например, путем подготовки российского персонала с целью помочь лучше противостоять внутренним угрозам безопасности ядерных объектов".

Специалисты GAO составили перечень проблем, которые могут помешать полноценному двустороннему сотрудничеству. «Однако любое потенциальное сотрудничество, по мнению заинтересованных сторон, сталкивается со значительными проблемами, в первую очередь с ухудшением политических отношений между двумя странами», - отмечается в докладе. Они также отметили, что возобновлению сотрудничества двух стран в этой области может быть затруднено «действующим американским законодательством, которое в принципе запрещает Национальному управлению ядерной безопасности при Министерстве энергетики США (НУЯБ) финансировать мероприятия по обеспечению безопасности ядерных материалов России». Эксперты КФУ отметили, Москва «выступает против предложений США по повышению международной безопасности расщепляющихся материалов». Они также указали, что Россия выдвигает такие условия сотрудничества, которые не устраивают США, и Америка не готова их принять к выполнению.

В середине декабря 2014 года Москва отказалась от помощи Вашингтона в обеспечении безопасности ядерных объектов на территории России. Было подписано соответствующее соглашение. Ранее достигнутые договоренности между двумя странами по этому вопросу действовали около 20 лет. «В течение почти двух десятилетий США и Россия сотрудничали с целью повышения безопасности на десятках российских ядерных объектах», - напомнили авторы доклада.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»