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Военно-промышленный курьер

F-35 ломаются чаще, чем летают

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов на победу в бою против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.

Такое мнение на своей странице в Twitter выразил основатель американской аэрокосмической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. «Конкурентом должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него», - пишет Маск.

Данное высказывание стало его ответом журналистке американского издания Aviation Week Ли Хадсон, которая напомнила, что Маск на военном симпозиуме заявил о необходимости создания альтернативы F-35.

Самолеты уже стоят на вооружении у Военно-воздушных сил, корпуса морской пехоты, Военно-морского флота, их также предполагается продавать иностранным заказчикам.

Вместе с тем в Пентагоне признают, что F-35 далеки от полной боевой готовности. Военные отмечают, что, несмотря на прогресс в модернизации этих истребителей, они ломаются намного чаще, чем изначально предполагалось. Поэтому поставка этих машин за рубеж по уже заключенным контрактам затормозилась.

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Страны
США
Продукция
F-35
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
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