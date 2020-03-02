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WarSpot

«Бук» догоняет С-300

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Источник изображения: warspot.ru

Беларусь «прокачивает» свои возможности в ракетостроении. Вчера, 28 февраля, пресс-служба Минобороны Республики Беларусь сообщила об успешных испытаниях новой ракеты для ЗРК «Бук-МБ-2».

В сюжете телеканала ВоенТВ председатель ГВПК Беларуси Роман Головченко рассказал, что с новым боеприпасом характеристики комплекса «Бук» приближаются к возможностям ЗРК большой дальности типа С-300. Ракета может поражать цели на расстоянии до 70 км (вдвое дальше, чем более ранние модели), а активная головка самонаведения позволяет поражать цели с большой точностью.

Испытания новой ракеты для ЗРК «Бук-МБ-2»

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Бук-M3
С-300
Проекты
Бук ЗРК
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2 комментария
№1
02.03.2020 03:46
Цитата
Ракета может поражать цели на расстоянии до 70 км (вдвое дальше, чем более ранние модели), а активная головка самонаведения позволяет поражать цели с большой точностью.

Это стандартные данные для принятого в 2016 г. на вооружение комплекса Бук М3.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA-%D0%9C3#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8

Тип Зенитный ракетный комплекс ПВО СВ
Статус на вооружении
Разработчик Россия НИИП им. В. В. Тихомирова
Годы разработки c 2007 года
Принятие на вооружение 2016 год
Годы производства с 2016 года
Годы эксплуатации с 2016

Зенитный дивизион «Бук-М3» имеет 36 целевых каналов. Как и ЗРК «Бук-М2», новый ЗРК «Бук-М3» имеет в своём составе РПН, что позволяет обнаружить крылатую ракету на высоте 10 м и удалении 40 км. Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 5 м до 35 км.
...
Ракета 9М317М на этапе испытаний показала наилучшие характеристики. Она поразила мишени, имитирующие по характеристикам не только самолёты армейской, тактической и стратегической авиации и вертолеты, но и тактические баллистические и стратегические крылатые ракеты, а также ракеты противокорабельных комплексов. В ходе выполнения практических стрельб была подтверждена эффективность поражения противокорабельных ракет, летящих на сверхмалых высотах до пяти метров. Телетепловизионная система используется для обнаружения целей, их захвата и пассивного сопровождения в автоматическом режиме в любое время суток, и является всепогодной. Комплекс будет комплектоваться ракетами 9М317М с осколочно-фугасной боевой частью разработки концерна «Алмаз-Антей» производства Долгопрудненского НПП, имеющими более высокую скорость и выдерживающими большие боковые перегрузки по сравнению с ракетами комплекса «Бук-М2». Ракета 9М317М оснащена инерциальной системой управления с активной радиолокационной ГСН, что позволяет атаковать высокоманевренные цели в условиях сильного радиоэлектронного противодействия, поражать все существующие аэродинамические цели, наземные и надводные цели или оперативно-тактические ракеты.
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Вообще-то во времена СССР белорусские КБ и предприятия были важной частью ВПК СССР, так что удивляться "белорусской версии" не приходится. К тому же белорусы - народ "имперский", в отличие от укропитеков из Дикого Поля, и к пьяныму самопогрому (за обещанные "сто долларов") не склонны. :)
0
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№2
02.03.2020 12:26
Дальность увеличивается с 50 до 70 км за счёт оснащения ракет ГСН. Такой вариант модернизации и для российских "Бук-М1-2" и "Бук-М2" возможен. Кстати, ни где не нашёл, что за ГСН устанавливают на 9М38МБ и 9М318. Вполне возможно, что российские.

Цитата, ID: 19550 сообщ. №1
Это стандартные данные для принятого в 2016 г. на вооружение комплекса Бук М3.
В данном случае речь идёт о увеличении до такой дальности старых модификаций "Буков".
0
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