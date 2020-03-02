«Бук» догоняет С-300

№1

Цитата

Ракета может поражать цели на расстоянии до 70 км (вдвое дальше, чем более ранние модели), а активная головка самонаведения позволяет поражать цели с большой точностью.

Это стандартные данные для принятого в 2016 г. на вооружение комплекса Бук М3.Тип Зенитный ракетный комплекс ПВО СВСтатус на вооруженииРазработчик Россия НИИП им. В. В. ТихомироваГоды разработки c 2007 годаПринятие на вооружение 2016 годГоды производства с 2016 годаГоды эксплуатации с 2016Зенитный дивизион «Бук-М3» имеет 36 целевых каналов. Как и ЗРК «Бук-М2», новый ЗРК «Бук-М3» имеет в своём составе РПН, что позволяет обнаружить крылатую ракету на высоте 10 м и удалении 40 км. Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 5 м до 35 км....Ракета 9М317М на этапе испытаний показала наилучшие характеристики. Она поразила мишени, имитирующие по характеристикам не только самолёты армейской, тактической и стратегической авиации и вертолеты, но и тактические баллистические и стратегические крылатые ракеты, а также ракеты противокорабельных комплексов. В ходе выполнения практических стрельб была подтверждена эффективность поражения противокорабельных ракет, летящих на сверхмалых высотах до пяти метров. Телетепловизионная система используется для обнаружения целей, их захвата и пассивного сопровождения в автоматическом режиме в любое время суток, и является всепогодной. Комплекс будет комплектоваться ракетами 9М317М с осколочно-фугасной боевой частью разработки концерна «Алмаз-Антей» производства Долгопрудненского НПП, имеющими более высокую скорость и выдерживающими большие боковые перегрузки по сравнению с ракетами комплекса «Бук-М2». Ракета 9М317М оснащена инерциальной системой управления с активной радиолокационной ГСН, что позволяет атаковать высокоманевренные цели в условиях сильного радиоэлектронного противодействия, поражать все существующие аэродинамические цели, наземные и надводные цели или оперативно-тактические ракеты.---------Вообще-то во времена СССР белорусские КБ и предприятия были важной частью ВПК СССР, так что удивляться "белорусской версии" не приходится. К тому же белорусы - народ "имперский", в отличие от укропитеков из Дикого Поля, и к пьяныму самопогрому (за обещанные "сто долларов") не склонны. :)