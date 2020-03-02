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Интерфакс-АВН

Истребители Северного флота провели тренировочные бои над Баренцевым морем

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Су-33
Су-33.
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Москва. 29 февраля. ИНТЕРФАКС - Палубные истребители Су-33 Северного флота (СФ) провели тренировочные воздушные бои над Кольским полуостровом и Баренцевым морем, сообщили в пресс-службе СФ.

"В полётах приняли участие 8 экипажей палубных истребителей Су-33. Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего маневренного воздушных боев с выполнением фигур сложного пилотажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два экипажа сыграли роль самолетов условного противника, наносящих удары по целям в районе аэродрома Североморск-3.

"Кроме проведения тренировочных воздушных боёв лётчики отработали пилотирование на групповую слетанность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью", - сообщает флот.

Всего летчики провели в воздухе около 22 часов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-33
Проекты
СФ
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