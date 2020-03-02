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Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США

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Источник изображения: Фото: United States Air Force / Wikimedia

Безответный запуск 100 ядерных боеголовок с территории Соединенных Штатов по противнику приведет к гибели американцев в США, пишет в The Conversation профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета.

Публикация автора посвящена тому, как одностороннее применение какой-либо страной ядерного оружия сказывается на ней самой. В качестве примеров рассматриваются различные гипотетические ситуации, когда, например, Индия совершает ядерную атаку на Китай, а тот не отвечает на ее действия.

Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.

Например, запуск тысячи ядерных боеголовок с территории США по противнику приведет к гибели 140 тысяч американцев в США, тогда как применение семи тысяч ядерных боеголовок спровоцирует голод у пяти миллионов человек в Соединенных Штатах.

В феврале глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард заявил, что создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны (ПРО), позволяющей защититься от российских ракет, технически нереализуемо и угрожает стабильности.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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