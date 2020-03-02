Лунный скафандр в эксперименте SIRIUS будет дополнен VR и телемедицинскими технологиями

Костюм будет доработан так, чтобы можно было в режиме онлайн фиксировать и передавать медико-биологические показатели экипажа

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Костюмы, в которых участники изоляционного эксперимента SIRIUS будут выходить на поверхность "Луны", планируется оснастить технологиями виртуальной реальности и телемедицины. Об этом ТАСС рассказал главный менеджер проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем РАН Марк Белаковский.

"Лунный костюм будет с широкой программой виртуальной реальности, чтобы участники эксперимента почувствовали себя на поверхности Луны. Кроме того, костюм будет доработан так, чтобы можно было в режиме онлайн фиксировать и передавать медико-биологические показатели экипажа", - рассказал он.

По словам Белаковского, при выходе на "лунную поверхность" также планируется использовать имеющиеся в ИМБП технологии моделирования неземной гравитации. В частности, будет применено вывешивание (участвующих в выходе членов экипажа будут подвешивать на специальных тросах, имитируя лунную гравитацию). Это, по мнению специалистов института, резко повысит научную значимость полученных данных.

Как рассказал представитель ИМБП, в настоящее время над соответствующими доработками лунного костюма для внекорабельной деятельности в рамках SIRIUS работают специалисты института, РКК "Энергия", НПП "Звезда" и ряда компаний, специализирующихся на технологиях виртуальной реальности.

Эксперимент SIRIUS

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program). Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет.

Следующий изоляционный эксперимент SIRIUS начнется в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 19 ноября 2020 года. В ходе эксперимента экипажу из шести добровольцев предстоит быть отрезанными от мира в течение восьми месяцев. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи, с близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю.