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Интерфакс-АВН

Азербайджан проведет широкомасштабные командно-штабные учения

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Военнослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Баку. 29 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год 2 марта в азербайджанской армии начинаются широкомасштабные командно-штабные учения, сообщает пресс-служба министерства обороны в субботу.

"Проведение учений под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова будет осуществлено на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на каждом этапе учений будут тщательно рассмотрены наиболее важные вопросы развития обстановки с учетом повышения боевой готовности, своевременным и всесторонним обеспечением войск, в том числе информационным обеспечением, правильным планированием применения самых современных средств управления войсками и оружием.

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Страны
Азербайджан
Проекты
2020-й год
Военные учения
ИТ
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