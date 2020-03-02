Первые испытания зенитной управляемой ракеты 9М318 белорусского производства

Как сообщил Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром) Белоруссии, 27 февраля 2020 года по результатам проведения летных испытаний зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 9М318 на участке "Полесский" Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко провел брифинг с представителями белорусских средств массовой информации.

Первые полигонные испытания опытных образцов зенитных управляемых ракет 9М318 разработки белорусского НПООО "ОКБ ТСП", предназначенных для модернизированного ракетного комплекса "Бук-МБ2" ("Бук-МБ3К"), февраль 2020 года (с) Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии

Журналисты были проинформированы о целях и задачах, этапах летных испытаний опытных образцов ЗУР и проверке параметров их функционирования, а также о результатах испытаний.

Как отметил Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, летные испытания опытных образцов зенитной управляемой ракеты 9М318 ЗРК "Бук МБ-2", разработанной в инициативном порядке силами входящего в систему Госкомвоенпрома научно-производственного общества "ОКБ ТСП", с привлечением расчетов от Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил были проведены в период с 17 по 26 февраля 2020 г. на участке местности в границах Столинского района Брестской области, Житковичского и Лельчицкого районов Гомельской области (бывший авиационный полигон "Полесский").

"Это первый этап и главная проверка работоспособности основных систем ЗУР. Фактически это были первые пуски, как их у нас еще называют, конструкторские. Конструктор проверяет характеристики, заложенные расчетным методом. Это достаточно важный этап, потому что ему предшествовала серьезная работа на земле - на испытательных стендах, при моделировании, расчетах", - рассказал глава Госкомвоенпрома.

По словам Романа Головченко, летные испытания стали очередным этапом в развитии ракетостроения в Республике Беларусь. "Это не только военная, но и технологическая безопасность. И когда Президент Беларуси отдавал поручение о создании и развитии ракетостроения, имелось в виду, что мы становимся обладателями абсолютно новых технологий, вступая в клуб так называемых ракетных стран, число которых исчисляется десятком, поэтому это тоже важный элемент независимости, не только военной, но и технологической,…опора на собственные силы - это ключ к нашей безопасности", - подчеркнул Председатель Госкомвоенпрома.

ЗУР 9М318 разрабатывалась по современным технологиям с учетом мировых технических достижений в области ракетостроения. В ней реализована уникальная технология изготовления элементов ЗУР с использованием композитных материалов. С появлением новой ракеты дальность поражения воздушных целей вырастет до 70 километров.

Особенностью ракеты является наличие активной головки самонаведения, которая позволяет поражать цели, в том числе с низкой отражающей поверхностью, с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели.

ЗУР 9М318 предназначена для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей, тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет и вертолетов (включая находящихся в режиме зависания) в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, а также надводных и радиоконтрастных наземных целей.

Для организации и непосредственного руководства летными испытаниями ЗУР были назначены должностные лица Госкомвоенпрома, НПООО "ОКБ ТСП" и командования ВВС и войск ПВО. Общее руководство летными испытаниями ЗУР осуществлял первый заместитель Председателя Госкомвоенпрома Игорь Демиденко.

Для обеспечения руководства летными испытаниями и безопасности использования воздушного пространства было организовано управление со специально созданного пункта с использованием АСУ ВВС и войск ПВО "Бор-1М1П".

Радиолокационный контроль за полетами воздушных судов в ходе летных испытаний ЗУР осуществлялся с использованием радиолокационных станций (РЛС) "Восток-Д" и 19Ж6М из состава ВВС и войск ПВО с выдачей радиолокационной информации на пункт управления руководителя летными испытаниями, а также с использованием в позиционном районе новой РЛС-150, разработанной в НПООО "ОКБ ТСП".

В целях обеспечения безопасности проведения летных испытаний были спланированы все необходимые мероприятия, которые выполнены в полном объеме. В частности, была определена зона безопасности, представляющая собой параллелепипед со сторонами 35 км на 10 км и высотой 6 км. Организован контроль и установлен временный режим использования воздушного пространства с полным запретом полетов в районе проведения летных испытаний. Непосредственно в опытных образцах ЗУР боевая часть не устанавливалась. Кроме того, были введены четыре независимые системы, обеспечивающие выдачу команды исполнительному устройству на самоликвидацию ЗУР при возникновении нештатных ситуаций.

Первый заместитель Председателя Госкомвоенпрома (руководитель летных испытаний) Игорь Демиденко проинформировал журналистов о задачах, решаемых в ходе каждого этапа летных испытаний опытных образцов ЗУР.

По словам Игоря Демиденко, на первом этапе проведены пуски опытных образцов ЗУР (19 февраля) с целью проверки схода с пусковой установки и выполнения управляемого полета, в том числе проверка тяговых характеристик двигателя и функционирование бортовой аппаратуры ЗУР, прочностные и аэродинамические характеристики планера, отработка системы управления по выводу ЗУР на установленную траекторию полета и функционирование систем самоликвидации.

На втором этапе, 25 февраля, проводились пуски с целью проверки захвата головкой самонаведения ЗУР обозначенной воздушной цели - беспилотного летательного аппарата (БЛА) типа "Беркут ВМ". При этом выполнение пусков проводилось без поражения БЛА. Была проверена отработка системы управления по выводу ЗУР на установленную траекторию полета, а также управление ЗУР в процессе всего полета, сбор и передача телеметрических данных ее аппаратурой на пункт управления.

"Системы захвата, наведения и самоликвидации ЗУР работали в штатном режиме, Результаты проверок всех параметров положительные", - подчеркнул первый заместитель Председателя Госкомвоенпрома.

Подводя общий итог летных испытаний опытных образцов ЗУР, Председатель Госкомвоенпрома отметил, что результаты длительной работы, включающие теоретические, производственные и испытательные мероприятия, подтвердили правильность выбранного пути.

"Поставленные цели испытаний достигнуты. Уже сейчас можно констатировать, что Республика Беларусь обладает собственной зенитной управляемой ракетой с уникальными характеристиками и высочайшей степенью локализации, разработанной силами входящего в состав Госкомвоенпрома научно-производственного общества "ОКБ ТСП" и изготавливаемой на предприятиях системы Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь" - акцентировал внимание глава Госкомвоенпрома.

Пуски зенитной управляемой ракеты 9М318 с боевой частью по мишенной обстановке могут пройти уже в конце 2020 года.

"Пока рассчитываем на конец 2020 года, но это будет зависеть от результатов обработки данных, которые получены в ходе первых летных испытаний - их достаточно большое количество. Надо все проанализировать, посчитать, посмотреть, как работают все бортовые системы, внести правки. Исходя из этого, могут корректироваться и сроки завершения всей разработки", - отметил глава Госкомвоенпрома.

Со стороны bmpd напомним, что белорусская компания НПООО "ОКБ ТСП" продемонстрировала разрабатываемый при ее головной роли зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-МБ3К" (выше в тексте именуется "Бук-МБ2") на проходившей в Минске в мае 2019 года оборонно-промышленной выставке MILEX-2019.

Комплекс базируется на колесном шасси МЗКТ-692250 (8х8). Для данного ЗРК разработаны новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, новая оптико-электронная система обнаружения и сопровождения целей, включающая лазерный дальномер, тепловизор и оптический канал обнаружения и сопровождения целей, а также велось создание новых зенитных управляемых ракет 9М318 и 9М38МБ, являющихся, фактически, модифицированными клонами российских ЗУР 9М317 и 9М38 соответственно. Ракета 9М318 отличается от "базовой" 9М317 главным образом наличием активной радиолокационной головки самонаведения.

Основные заявленные характеристики ЗРК "Бук-М3БК":

Смаходная огневая установка 9А318К и транспортно-заряжающая машина 9А319К, выполненные на колесном шасси МЗКТ-692250 (8х8), могут использовать следующие типы ЗУР - 9М38, 9М38М1, 9М317, 9М38МБ, 9М38МБ1, 9М318.

Дальность обнаружения воздушной цели типа МиГ-29 - 130 км

Дальность обнаружения цели типа МиГ-29 тепловизионно-оптической системой - 40 км

Количество одновременно обстреливаемых целей - 6

Дальность поражения цели ракетой 9М318 - 3 - 70 км

Высота поражения цели ракетой 9М318 - 0,015 - 25 км

Тип ГСН - АРГСН

Минимальная ЭОП цели - 0,1 м2

Располагаемая перегрузка - 25g

Вес ЗУР 9М318 - 815 кг

Видео (с) АТН: