Торпеда УЭТ-1 «Ихтиозавр» прошла Государственные испытания

Газета "Военно-промышленный курьер" опубликовала статью Максима Климова "Ихтиозавр" на финишной прямой. Новая торпеда прошла государственные испытания", в которой говорится, что, согласно недавнему сообщению АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", завершены Государственные испытания перспективной торпеды. В сообщении о завершении госиспытаний перспективной торпеды скорее всего имеется в виду "Ихтиозавр" - инициативная ОКР АО "Завод "Дагдизель", а с 2015 года - заказная ОКР с головным исполнителем АО "ГНПП "Регион".

Погрузка на большую дизель-электрическую подводную лодку Б-261 "Новороссийск" проекта 06363 Черноморского флота 533-мм электрических торпед УЭТ-1 (ОКР "Ихтиозавр"). Севастополь, 29.05.2018 (с) sevastopol.gallery

Из характеристик нового боеприпаса (в экспортной модификации - УЭТ-1Э) назывались дальность 25 километров (у УСЭТ-80 - 18 км) и скорость 50 узлов (у УСЭТ-80 - 48 с падением в конце траектории до 42). Ключевые особенности торпеды - мощная, обладающая высокой помехозащищенностью система самонаведения (ССН) и современный вентильный электродвигатель, сделанный по безредукторной схеме с очень высоким КПД - 0,97-0,98 (для сравнения: аналогичный по конструктивной схеме на итальянской Black Shark имеет КПД 0,94). Двигатель обеспечивает установку "один в один" на место старого коллекторного ДП-31У, что открывает возможность эффективной модернизации не только УСЭТ-80, но и экспортных УЭТТ и ТЭ2 со значительным повышением характеристик, включая ССН. Дело в том, что ДП-31У был сделан предельным по параметрам (достаточно сказать, что в конце дистанции он раскаляется до 600-700°С) и имеет очень высокий уровень помех, что крайне затрудняет применение новых аппаратур.

Этот фактор длительное время висел камнем на шее наших разработчиков систем управления и самонаведения, заставляя их идти на весьма неоптимальные технические решения ради того, чтобы как-то обеспечить элементарную работоспособность в составе изделия (с ДП-31У).

В СССР существовали две школы разработчиков ССН: московская и ленинградская. К 1990 году вторая полностью и безоговорочно проиграла первой (высшим достижением которой на тот момент была аппаратура изделия АПР-3, сделанная на уровне лучших мировых образцов, и первый вариант аппаратуры для антиторпеды). "Итогом" работы ленинградской школы стал позорный эпизод с установкой в 1989 году на торпеду УСЭТ-80 системы самонаведения "Керамика", "воспроизведенной на отечественной базе" с американской Mk 46 mod.1, изделия начала 60-х.

При этом москвичи очень уважительно относились к конкурентам из Северной столицы и одной из главных причин их фиаско называли "удавку на шее" в виде огромных помех от ДП-31У.

В этой связи непонятно "возобновление серийного производства" абсолютно антикварного двигателя ДП-31У (достаточно сказать, что его главный конструктор умер в 1969 году) и попытки навязать его флоту в составе новых и модернизированных торпед.

Разработка "Ихтиозавра" шла с драматическими отступлениями на фоне конфликта АО "Завод "Дагдизель" с концерном "Гидроприбор" и Министерством обороны (в начале 2010-х, сейчас разрешенного) и обстановки в Дагестане, а именно попыток ряда лиц под прикрытием заявлений о якобы разворованном заводе получить над ним контроль. Характерна реакция на новость по массовой погрузке "Ихтиозавров" на ПЛ "Новороссийск" (проекта 06363) в Севастополе в 2018 году: "Как "новые торпеды", нам же рассказывали, что на "Дагдизеле" все разворовали?!".

Стоит прокомментировать ряд заявлений по первому контракту Минобороны на "Ихтиозавры". Особенно бурную реакцию вызвал "ценник" новой торпеды - порядка 100 миллионов рублей. Это с одной стороны - мало (французская F21 стоит более чем в два раза больше), а с другой - много, ибо такая цена оказалась сформирована стоимостью комплектующих, которые в ряде случаев могли быть или дешевле, или вообще не устанавливаться. Однако здесь требования диктует заказчик.

Отметим, что при малых (хотя бы относительно ракет) ценах на торпеды в СССР их аналоги на Западе стоили много дороже, например американская Mk 48 - как два "Томагавка". Это следствие применения сложных систем управления и самонаведения с высокими ТТХ. К примеру, фазированные решетки в антеннах ракет (и тем более активные) и сегодня встречаются редко (обычно - зеркальный отражатель), в то время как на торпедах переход на них начался еще в конце 80-х годов.

То есть мнение, будто "торпеда - это просто", абсолютно неверно. Можно привести еще один пример из опыта ВМС США. У них статистика стрельб торпедами на порядок превышает количество ракетных. Это оправданно и обусловлено сложными условиями среды, в которой применяются торпеды.

Здесь же необходимо подчеркнуть, что 100 миллионов стоит сам "Ихтиозавр", а не реальный выстрел. Практическая торпеда после стрельбы вылавливается, переподготавливается и повторно применяется. В ВМФ СССР кратность их применения доходила до полусотни.

На данный момент "госы" "Ихтиозавром" пройдены. Это положительное. Однако работа еще далеко не окончена.

"Серьезный недостаток при разработке торпед в СССР - малый объем испытаний, в результате чего данный вид вооружения выпускался с серьезными изъянами. Массовое использование торпед в ходе боевой подготовки являлось по сути дела продолжением государственных испытаний. В первые пять-шесть лет освоения этого оружия флотом обнаруживаются серьезные недостатки и производятся различные доработки… Примеров тому масса", - писал бывший начальник отдела эксплуатации торпед НИИ оружия ВМФ Ларион Бозин ("Цена торпедного расчета").

Автор, поддерживая эту разработку, вместе с тем многократно ставил и жесткие вопросы по ней в "закрытом формате" (с учетом сложной обстановки вокруг "Ихтиозавра"). Теперь пришло время обозначить острые углы. Самый главный вопрос: где телеуправление? Севастопольские фото погрузки "Ихтиозавров" на "Новороссийск" ясно показывают, что его нет.

Соответственно ни о какой "современной" и "перспективной" торпеде не может быть и речи. Более того, без телеуправления изделие имеет крайне низкие экспортные перспективы.

Это проблема "Ихтиозавра", которую нужно устранить в самые короткие сроки. Возможности такие были. Например, ОКР "Штурвал", выполненная более 15 лет назад, с созданием оптоволоконной системы телеуправления, с характеристиками, уникальными до сих пор. Однако результаты этой работы "легли на полку", а руководитель ОКР Юрий Ларин (ВНИИ КП) ушел из жизни летом прошлого года.

Торпедный кризис по-прежнему крайне остр. Подтверждение этому - недавно опубликованные фотографии торпедной палубы новейшего стратегического "Борея" с полным боекомплектом… древних УСЭТ-80. Увы, это реальность ВМФ РФ.