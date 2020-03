Начаты поставки новых французских 533-мм торпед F21

Как сообщает журнал "Jane's Navy International" в материале Emmanuel Huberdeau "First batch of F21 torpedoes delivered to Brazil and France", представители французского объединения Naval Group на пресс-конференции в Париже 21 февраля 2020 года сообщили о начале поставок первых серийных новых французских 533-мм многоцелевых торпед F21.

Первые шесть серийных новых французских 533-мм многоцелевых торпед F21 производства объединения Naval Group на предприятии в Сан-Тропе, переданные ВМС Франции, ноябрь 2019 года (с) Naval Group (via Jane's)

Согласно сообщению, Naval Group в ноябре 2019 года передала ВМС Франции первые шесть серийных торпед F21 из 93 заказанных. Кроме того, неназванное количество торпед F21 в январе 2020 года было передано ВМС Бразилии, ставших первым иностранным заказчиком этих торпед (для строящихся подводных лодок французского проекта Scorpene).

Торпеда F21 была начата разработкой под шифром Artemis объединением DCNS (ныне Naval Group) в рамках программы Future Torpille Lourde (FTL) по заказу Главного управления вооружений (Direction Générale de l'Armement - DGA) министерства обороны Франции в 2008 году для замены 533-мм торпед F17 Mod 2, серийно выпускавшихся с 1988 года и сейчас являющихся основным вооружением французских атомных подводных лодок. Морские полигонные испытания торпеды F21 были начаты в atdhfkt 2013 года. После первого цикла испытаний в 2013-2014 годах, торпеда была отправлена на доработки, и полигонные испытания были возобновлены в 2017 году. В мае 2018 года был осуществлен первый испытательный выстрел торпедой F21 с французской атомной многоцелевой подводной лодки типа Rubis.

Торпеда F21 электрическая, с серебряно-алюминиевой (AgO-Al) главной аккумуляторной батареей производства компании Saft, электродвигатель производится германской компанией Atlas Elecktronik (предположительно, аналогичный применяемому в германской торпеде DM2A4), движитель - два винта противоположного вращения. Скорость хода торпеды более 50 уз, дальность хода более 31 мили. Глубина действия до 500-600 м. Длина торпеды около 6 м, масса 1320 кг (по другим данным, 1550-1560 кг). Система наведения разработки Thales Underwater Systems комбинированная многорежимная пассивно-активная акустическая с телеуправлением по волоконно-оптическому кабелю (длина кабеля более 50 км). Боевая часть разработки Eurenco (SNPE) содержит 200 кг нового полимерного взрывчатого вещества Cast-PBX B2211D.

С 2011 года DGA по нескольким контрактам заказало для ВМС Франции 93 торпеды F21, из которых первые 45 должны быть поставлены по 2023 год. Общая стоимость программы НИОКР и закупки 93 торпед сейчас оценивается в 557 млн евро. В 2017 году контракт на нераскрываемое количество торпед F21 подписали ВМС Бразилии.