Турецкие БПЛА накрыли колонну самых мощных сирийских минометов М-240

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Ударные беспилотники Турции, в настоящее время наносящие массированные удары по сирийским подразделениям, атаковали артиллерийскую колонну. В Сети появились предположения, что под раздачу попали КамАЗы 63501АТ "Медведь" со 152-мм гаубицами "Мста-Б".

Однако, если внимательно рассматривать обнародованные материалы, то можно увидеть, что перед нами, скорей всего, автомобили "Татра-815" с 240-мм минометами.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Эти вездеходы чехословацкого производства до сих пор применяются разными частями правительственной армии.

Что касается М-240, то на вооружении войск Башара Асада имелось сравнительно небольшое число этих очень мощных артсистем - не более одного артдивизиона. Их обычно перебрасывали на самые ответственные участки фронта.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Такие минометы весят до 4230 кг в походном положении, могут применять боеприпасы весом 130 и 228 кг. Дальность стрельбы осколочно-фугасными минами - 9650 м, активно-реактивными - около 20 км.