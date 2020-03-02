60 лет на страже самых западных рубежей страны

Береговое ракетное соединение Балтийской военно-морской базы отмечает юбилей со дня своего основания.

Соединение, отмечающее 60-летие, является частью постоянной готовности. Ракетчики круглосуточно несут боевое дежурство по охране и обороне морских границ и побережья Калининградской области. Ряду подразделений по итогам проверки 2019 года присвоены наименования «Ударные».

Кроме того, выполняя плановые учебно-боевые задачи в своих позиционных районах, ракетчики регулярно проводят тренировки расчетов противокорабельных комплексов «Бал» и Бастион», поступивших в рамках планового перевооружения частей БФ.

Береговое ракетное соединение было сформировано в феврале 1960 года на базе 715-го отдельного специального подвижного дивизиона, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. В дальнейшем воинская часть претерпела ряд штатных изменений. 1 декабря 2016 года отдельный береговой ракетный полк был переформирован в береговое ракетное соединение Балтийской ВМБ.

Стоящий на его вооружении комплекс «Бастион» оснащен сверхзвуковой противокорабельной ракетой с дальностью стрельбы до 300 км. Максимальная дальность пуска ракет комплекса «Бал» достигает 260 км. Полный залп комплекса, включающий в себя 32 ракеты, в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы, десантного отряда или конвоя.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)