В технополисе «ЭРА» проходит II Всероссийская научно-техническая конференция

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» проходит II Всероссийская научно-техническая конференция на тему «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Информатика и вычислительная техника». В центре обсуждения – применение современных СуперЭВМ и технологий радиофотоники для обороноспособности страны.

На пленарном заседании были заслушаны доклады 17 представителей ведущих научно-исследовательских институтов, государственных структур и органов военного управления. Они выступили с предложениями по развитию информационных технологий на территории России,

а также ответили на вопрос - насколько эффективно применять суперкомпьютеры для Вооруженных сил.

В своём докладе заместитель начальника Технополиса по научной и образовательной деятельности, доктор технических наук, профессор, полковник Андрей Морозов отметил: «Если раньше оборонная наука и промышленность являлись локомотивом развития мирных технологий, то сегодня информационные технологии развиваются сообществом программистов

и IT-компаниями, а после внедряются в Вооруженные Силы. Задача апробации, доработки

и внедрения информационных технологий в интересах Минобороны России стоит и перед Военным инновационным технополисом «ЭРА».

О новых информационных угрозах и современных реалиях высказался советник Министра обороны России, кандидат технических наук Андрей Ильницкий: «В основе успеха российской армии лежит в первую очередь интеллект и научная мысль наших военнослужащих, а бюджет – это уже не показатель силы государства». В рамках заседания он наградил победителей практического соревнования в области кибербезопасности «Киберпатриот». Победители – операторы научных рот Технополиса - были отмечены грамотами и ценными призами.

Свои проекты в области радиоэлектронной аппаратуры и радиофотонных устройств на «Выставке достижений» продемонстрировали операторы научных рот Технополиса. 14 молодых ученых, аспирантов и адъюнктов высших военных учебных заведений представили свои идеи и научные наблюдения в формате «стендового» доклада. Среди них прозвучали идеи применения инноваций не только на суше, но и для Военно-Морского Флота, Военно-Воздушных сил и космоса.

Конференция состояла из трех секций, в рамках которых выступили более 100 докторов

и кандидатов наук. Всего в рамках конференции представили более 300 докладов по темам: моделирование сложных процессов, разработка радиоэлектронной аппаратуры информационных систем, оптоинформатика и радиофотоника. Лучшие из них войдут в рецензируемый сборник научных трудов «Вестник Технополиса «ЭРА».

Организаторы мероприятия - ФГАУ «Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

По информации Минобороны РФ.