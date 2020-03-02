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ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что космонавт Бабкин продолжает тренировки

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Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

По словам исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, его напарника Николая Тихонова медкомиссия отстранила

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Космонавт Андрей Бабкин, который ранее входил в основной экипаж корабля "Союз МС-16", продолжает тренировки. Его коллеге Николаю Тихонову медкомиссия пока не разрешает проходить спецподготовку, сообщил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Бабкин продолжает тренировки, потому что он сейчас перешел в статус дублера, а Тихонов пока "дисквалифицирован" медициной для продолжения подготовки", - сказал Крикалев в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, теоретическую часть подготовки Тихонов может продолжить, а специальную возобновит, когда медкомиссия даст добро. "Мы надеемся, что он сможет закончить медицинские процедуры так, чтобы быть готовым к следующему полету, потому что нам хотелось бы сохранить экипаж, который был основным", - пояснил Крикалев.

Ранее планировалось, что в апреле в составе экспедиции МКС-63 на Международную космическую станцию полетят российские космонавты Тихонов и Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Однако на прошлой неделе Крикалев сообщил, что из-за медицинских показаний российская часть экипажа "Союза МС-16", вероятно, будет заменена на дублеров - Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Новыми дублерами будут Бабкин и Сергей Рыжиков.

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