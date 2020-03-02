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ТАСС

Посол Японии вручил орден Восходящего солнца Сергею Крикалеву

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Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам ГК "Роскосмос" Сергей Крикалев и посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам ГК "Роскосмос" Сергей Крикалев и посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.
Источник изображения: Екатерина Москвич/ТАСС

Тоёхиса Кодзуки подчеркнул, что Сергей Крикалев на протяжении многих лет поддерживал и японо-российское космическое сотрудричество

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки вручил исполнительному директору Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергею Крикалеву орден Восходящего солнца с золотыми лучами на шейной ленте.

В начале ноября 2019 года правительство Японии обнародовало решение о награждении Крикалева и еще пятерых россиян разными степенями этой награды.

"Господин Крикалев играет ведущую роль в развитии мирового космического сотрудничества", - сказал Кодзуки, подчеркнув, что на протяжении многих лет награжденный поддерживал и японо-российское космическое сотрудничество, что очень важно.

В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса отметил, что для него большая честь получить такой орден. "Спасибо за оценку того, что я делал в предыдущие годы, и я буду продолжать работу", - отметил он.

Космический дипломат

С получением награды Крикалева поздравил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, подчеркнувший, что новый кавалер ордена является "дипломатом отечественной космонавтики". "Та деятельность, которую он ведет, - это хорошая, надежная дипломатическая работа", - сказал Власов.

Он отметил, что награжденный прошел путь от инженера РКК "Энергия" до исполнительного директора Роскосмоса благодаря характеру. По его словам, Крикалев - это человек, который "не привык останавливаться на достигнутом, и ищет, что там, за горизонтом".

Также на церемонии присутствовал вице-президент Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.

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Страны
Россия
Япония
Компании
JAXA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Энергия РКК
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