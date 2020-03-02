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Деловая газета "Взгляд"

В США признали соблюдение Россией СНВ-3

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Источник изображения: кадр из видео

Руководитель стратегического командования ВС США Чарльз Ричард на слушаниях в Конгрессе заявил, что Россия в целом соблюдает договор СНВ-3.

При этом Ричард отметил, что СНВ-3 не учитывает "новые системы вооружения" России, которые, по его утверждению, угрожают США, передает RT.

Он отметил, что в числе таких вооружений – гиперзвуковая ракета "Авангард" и ядерная торпеда "Посейдон".

Командующий заявил, что хотел бы видеть эти системы в новом договоре между странами.

Также Чарльз Ричард в ходе выступления в Конгрессе заявлял, что создание США системы ПРО, предназначенной для защиты от России, было бы нереализуемо с технической точки зрения.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Проекты
ГЗЛА
СНВ-3
Ядерный щит
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