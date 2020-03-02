В США признали соблюдение Россией СНВ-3

Руководитель стратегического командования ВС США Чарльз Ричард на слушаниях в Конгрессе заявил, что Россия в целом соблюдает договор СНВ-3.

При этом Ричард отметил, что СНВ-3 не учитывает "новые системы вооружения" России, которые, по его утверждению, угрожают США, передает RT.

Он отметил, что в числе таких вооружений – гиперзвуковая ракета "Авангард" и ядерная торпеда "Посейдон".

Командующий заявил, что хотел бы видеть эти системы в новом договоре между странами.

Также Чарльз Ричард в ходе выступления в Конгрессе заявлял, что создание США системы ПРО, предназначенной для защиты от России, было бы нереализуемо с технической точки зрения.

Алексей Дегтярев