Эскалация в Идлибе: Путин собрал Совбез

Путин провел оперативное совещание Совета безопасности по Идлибу

Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России обострение ситуации в Идлибе. Участники заседания выразили крайнюю обеспокоенность резкой эскалацией обстановки в сирийской провинции и выступили за продолжение переговоров с Турцией, несмотря на ее неоднозначную риторику последних дней.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза на фоне эскалации конфликта в Идлибе. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на встрече детально обсуждалась ситуация вокруг сирийской провинции.

"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии", - пояснил представитель Кремля.

Резкое обострение ситуации в Идлибе началось еще 27 февраля, когда турецкие военные в очередной раз попали под обстрел сирийской армии. В результате инцидента погибли более 30 военнослужащих Турции. В ответ Анкара объявила сирийский военных "вражескими целями", а также пригрозила начать военную операцию в Идлибе.

Турецкие военные погибали исключительно вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов, отметил Песков по итогам заседания Совбеза, на стороне боевиков присутствуют многочисленные иностранные наемники.

"Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций (боевиков) О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - указал пресс-секретарь Путина.

Постоянные члены Совбеза во время заседания проинформировали президента о том, что в Анкаре находится российская группа, ведущая переговоры с Турцией по деэскалации в Идлибе.

Кроме того, Россия приняла все меры для обеспечения безопасности Турции у границы с Сирией. Реальная глубина установленной зоны безопасности в разы превышает рамки установленные в Аданском соглашении 1998 года - 30 км вместо 5 км.

Российская сторона рассчитывает на то, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции, подчеркнул Песков.

Члены Совбеза также констатировали, что турецкая сторона не справилась с контролем боевиков в идлибской зоне деэскалации.

Военные Турции должны были следить за деятельностью боевиков, не допускать террористической активности и предупреждать агрессивные действия против военных объектов России. "Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля", - резюмировал Песков.

Стоит отметить, что перед совещанием с членами Совбеза Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой беседы двух лидеров стал Идлиб.

Путин и Эрдоган обсудили ход реализации договоренностей по Сирии, а также отметили приоритетный характер задачи по борьбе с терроризмом.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии [Условились] проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", - отмечают в пресс-службе Кремля.

При этом в последнее время из Анкары звучат достаточно недружественные заявления в адрес Москвы. В частности, советник Эрдогана Месут Хакки не исключил войны между Россией и Турцией после гибели турецких солдат в Идлибе.

"В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной", - цитирует политика Ahval. По его мнению, Москва идет "неверным путем" и потеряла доверие Анкары.

Впрочем, его громкие слова не были подтверждены на высшем уровне, а значит скорее являются скорее частным мнением.

Тем не менее ухудшение ситуации в Идлибе негативно отражается на отношениях Москвы и Анкары. В настоящее время стороны с помощью переговоров пытаются найти путь для урегулирования конфликта, но пока им не удалось достичь какого-либо прогресса.

Ситуация осложняется тем, что Турция обратилась за помощью к США и НАТО из-за эскалации в Сирии. Вашингтон и альянс выразили солидарность с позицией Анкары, но пока не предприняли никаких шагов. Вероятно, ответ НАТО будет выработан на экстренном совещании Совета блока 28 февраля.

Отдел "Армия"