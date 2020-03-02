Эскалация в Идлибе: Путин собрал Совбез

Путин провел оперативное совещание Совета безопасности по Идлибу
Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России обострение ситуации в Идлибе. Участники заседания выразили крайнюю обеспокоенность резкой эскалацией обстановки в сирийской провинции и выступили за продолжение переговоров с Турцией, несмотря на ее неоднозначную риторику последних дней.
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза на фоне эскалации конфликта в Идлибе. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на встрече детально обсуждалась ситуация вокруг сирийской провинции.
Резкое обострение ситуации в Идлибе началось еще 27 февраля, когда турецкие военные в очередной раз попали под обстрел сирийской армии. В результате инцидента погибли более 30 военнослужащих Турции. В ответ Анкара объявила сирийский военных "вражескими целями", а также пригрозила начать военную операцию в Идлибе.
"Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций (боевиков) О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - указал пресс-секретарь Путина.
Постоянные члены Совбеза во время заседания проинформировали президента о том, что в Анкаре находится российская группа, ведущая переговоры с Турцией по деэскалации в Идлибе.
Кроме того, Россия приняла все меры для обеспечения безопасности Турции у границы с Сирией. Реальная глубина установленной зоны безопасности в разы превышает рамки установленные в Аданском соглашении 1998 года - 30 км вместо 5 км.
Российская сторона рассчитывает на то, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции, подчеркнул Песков.
Военные Турции должны были следить за деятельностью боевиков, не допускать террористической активности и предупреждать агрессивные действия против военных объектов России. "Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля", - резюмировал Песков.
Стоит отметить, что перед совещанием с членами Совбеза Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой беседы двух лидеров стал Идлиб.
"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии [Условились] проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", - отмечают в пресс-службе Кремля.
При этом в последнее время из Анкары звучат достаточно недружественные заявления в адрес Москвы. В частности, советник Эрдогана Месут Хакки не исключил войны между Россией и Турцией после гибели турецких солдат в Идлибе.
"В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной", - цитирует политика Ahval. По его мнению, Москва идет "неверным путем" и потеряла доверие Анкары.
Впрочем, его громкие слова не были подтверждены на высшем уровне, а значит скорее являются скорее частным мнением.
Тем не менее ухудшение ситуации в Идлибе негативно отражается на отношениях Москвы и Анкары. В настоящее время стороны с помощью переговоров пытаются найти путь для урегулирования конфликта, но пока им не удалось достичь какого-либо прогресса.
Ситуация осложняется тем, что Турция обратилась за помощью к США и НАТО из-за эскалации в Сирии. Вашингтон и альянс выразили солидарность с позицией Анкары, но пока не предприняли никаких шагов. Вероятно, ответ НАТО будет выработан на экстренном совещании Совета блока 28 февраля.
Отдел "Армия"